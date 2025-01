Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la venticinquesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Cresce l’attesa per l’appuntamento di questa sera. Nella scorsa puntata, dopo 127 giorni di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, gli inquilini sono stati sorpresi da un vero e proprio colpo di scena. Stiamo parlando del ripescaggio che ha visto protagonisti, sei ex concorrenti del reality: Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi. Come l’avranno presa gli inquilini? C’è addirittura chi minaccia di abbandonare il gioco. Tuttavia, il Grande Fratello ha già pensato a tutto; così, per i concorrenti mai eliminati dal gioco sono previsti dei bonus. Di cosa si tratta?

Cresce, inaspettatamente, la complicità tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Come la prenderà Helena? Proprio poco tempo fa, la modella di origini brasiliane aveva mostrato grande interesse per il giocatore di pallavolo e, allo stesso tempo, anche con Zeudi sembrava non mancare una certa intesa. Infine, come sempre, non mancheranno le emozioni. È per questo che, nel corso della puntata, Javier potrà riabbracciare la sua amica Jessica Notaro, una donna forte che ha combattuto e combatte la violenza sulle donne ed entrerà in Casa per dare forza e sostegno al pallavolista!

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, quattro dei sei ex concorrenti al televoto potranno definitivamente rientrare nel reality. Sei i concorrenti in attesa del risultato: Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Helena. Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Michael e Federica. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo la decisione del pubblico.