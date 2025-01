Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventiseiesima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall’ultima diretta di giovedì scorso, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per la puntata di questa sera. Il ritorno in Casa di Helena Prestes ha suscitato diverse reazioni; in particolare, c’è chi considera la sua amicizia con Jessica poco sincera e, chi, invece, ha gli occhi puntati sul suo legame con Zeudi. A gran sorpresa, Jessica Morlacchi e Luca Calvani sembrano aver chiarito, lasciandosi andare ad un abbraccio: cosa si nasconde dietro a tutto questo? Sincerità o pura strategia?

Al Grande Fratello è sempre tempo di nuovi ingressi. Così, questa sera, tre nuovi inquilini sono pronti a varcare la porta rossa. Stiamo parlando del maestro di sci Mattia Fumagalli, dello chef e DJ argentino Federico Chimirri e della conduttrice Maria Teresa Ruta, già concorrente del Grande Fratello VIP nell'edizione del 2020. Infine, come sempre, non mancheranno le sorprese. È per questo che, nel corso della puntata, Amanda Lecciso – nelle ultime settimane nel mirino di alcuni concorrenti – avrà la possibilità di riabbracciare la nipote Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che varcherà la Porta Rossa per offrire il proprio supporto alla zia.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Sei i concorrenti in attesa del risultato: Amanda Lecciso, Iago Garcìa, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Lorenzo e Shaila; tuttavia, qualora fossero loro, non abbandonerebbero il programma, dal momento che hanno guadagno un bonus nella scorsa puntata, aggiudicandosi una “seconda vita” nella Casa. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.