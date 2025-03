Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentottesima puntata del Grande Fratello. Con la finale sempre più vicina, la competizione si fa sempre più dura e gli inquilini della Casa hanno un unico obiettivo: conquistare la vittoria. Questa sera, lunedì 10 marzo, a partire dalle 21:30 su Canale 5, torna l'appuntamento con il reality più longevo della tv italiana, condotto da Alfonso Signorini. Al centro della puntata, un momento cruciale: la proclamazione del terzo finalista di questa edizione.

Le anticipazioni della puntata

I concorrenti, all’oscuro di tutto, stanno per scoprire che le nomination dell’ultima puntata hanno formato il gruppo da cui emergerà il nuovo finalista. A contendersi questo titolo sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Chi di loro riuscirà a strappare un pass per l’ultima fase del gioco?

Ma non è tutto. La Casa è sempre più un “campo di battaglia” tra strategie, tensioni e sentimenti. Javier ed Helena sono in piena riflessione, con lei sempre più convinta che Zeudi provi un interesse speciale per il pallavolista. Nel frattempo, il clima tra gli inquilini è ancora carico dopo lo scontro acceso della scorsa puntata: tutto è iniziato da alcuni commenti di Stefania, Jessica e Mariavittoria su Chiara, scatenando un acceso confronto. Riusciranno a chiarirsi?

E come se non bastasse, si infiamma anche un ipotetico triangolo sentimentale: Chiara, Shaila e Lorenzo, con quest’ultimo sempre più in crisi. Spolverato, infatti, in questi ultimi giorni sembra vivere un grande momento di sconforto; è per questo che stasera entrerà la mamma per dargli sostegno. Anche Chiara avrà un momento carico di emozione: per lei una sorpresa speciale, l’abbraccio del fratello gemello Stefano, con cui ha un molto legame profondo.

Televoto e nomination

L’attesa è alle stelle per il verdetto del televoto.

Chi traconquisterà un posto in finale? I sondaggi danno Stefania come favorita, mentre Chiara sembra la meno votata. Ma nulla è ancora scritto: il pubblico avrà l’ultima parola e solo la diretta svelerà il verdetto.