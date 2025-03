Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 13 marzo, a partire dalle 21:30 su Canale 5, torna l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, condotto da Alfonso Signorini. La diretta di stasera segna l’ultimo appuntamento del giovedì: con la finale ormai vicina, il programma andrà in onda solo il lunedì. L’attesa è alle stelle, soprattutto per scoprire chi sarà l’eliminata della serata, costretta a dire addio definitivamente alla corsa verso la vittoria.

Le anticipazioni della puntata

Nella Casa le dinamiche non smettono di infiammarsi. I concorrenti sembrano ormai divisi in due schieramenti contrapposti: da una parte Lorenzo, Shaila, Zeudi e Chiara, dall’altra Helena, Javier e Stefania, che guidano l’altro gruppo. Le tensioni non mancano mai, e gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi. Nel corso delle nomination della scorsa puntata, infatti, Giglio e Stefania hanno avuto un duro scontro. Stefania lo ha accusato di non esporsi abbastanza, ma avranno avuto modo di chiarirsi? E che dire della sua opinione su Shaila e Lorenzo, che ha definito “giocatori”?

Anche tra Helena e Zeudi l’aria continua a essere tesa, soprattutto dopo la rivelazione di Zeudi sul suo interesse per Javier. La modella brasiliana, infastidita, ha chiesto al pallavolista di evitare qualsiasi contatto con lei. Riusciranno a trovare un equilibrio o la tensione è destinata ad aumentare? Ma non è tutto: questa sera è atteso un colpo di scena! Lory Del Santo entrerà nella Casa per dei veri e propri casting. La showgirl ha adocchiato alcuni concorrenti e potrebbe sceglierli come protagonisti della sua prossima serie. Infine, forti emozioni per Giglio che potrà riabbracciare, dopo tanti mesi, la mamma.

Televoto e nomination

L’attenzione è tutta rivolta al verdetto del televoto, che questa sera vede una sfida tutta al femminile. In nomination ci sono tre protagoniste: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando.

Secondo i sondaggi, Helena sembra essere la preferita del pubblico, mentre Chiara e Stefania appaiono più a rischio eliminazione. Ma il destino è ancora incerto: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il sogno di arrivare in finale.