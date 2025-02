Grande Fratello, le pagelle: Javier Martinez poco convincente, Stefania Orlando voce del popolo

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, giovedì 6 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Il pubblico ha deciso di eliminare definitivamente dal gioco Eva Grimaldi. Cinque i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma; l'inquilino meno votato dal pubblico sarà eliminato nel corso della prossima puntata di lunedì 10 febbraio.

Javier Martinez – voto 4

E alla fine, bacio fu. Dopo giorni, settimane, mesi (ci mancava poco diventassero anni), Javier ha finalmente trovato il coraggio di baciare Helena. Ma poteva essere tutto così semplice? Ovviamente no. Prevedibilmente, i dubbi e le insicurezze hanno preso il sopravvento, spingendolo a mettere subito dei limiti alla loro relazione. Un gesto che, come ha sottolineato Helena, ha rischiato di “spezzare la magia del momento”. Nel segreto del confessionale, Javier si interroga: “Cosa voglio davvero? Dove sto andando?” Domande che si pongono in molti, con la speranza che, qualunque sia la risposta, non sia Helena a pagarne il prezzo. Perché, come direbbe Cesara Buonamici, “non merita un’altra giravolta”.

Helena Prestes – voto 7

Con la dolcezza di una bambina felice, Helena racconta il tanto atteso bacio con Javier. Che la modella sia ormai presa dal pallavolista è fuori discussione: la luce nei suoi occhi mentre parla di lui dice più di mille parole. D’altronde, a questa “liaison” va riconosciuto almeno un merito: ha portato un’inaspettata tregua. Da quando il sentimento per Javier è sbocciato, Helena sembra aver messo da parte le tensioni con il resto del gruppo. L’amore, almeno per ora, ha avuto un effetto pacificatore (Zeudi esclusa)

Lorenzo Spolverato – voto 4

Al peggio non c’è mai fine. Lorenzo Spolverato lancia il sospetto: tra Helena e Javier potrebbe esserci un’alleanza strategica. Un’uscita quantomeno curiosa soprattutto perché arriva proprio da lui, che – dopo aver vinto il televoto e, forse, intuito che il pubblico lo voleva in coppia con Shaila – è tornato dalla Spagna con una “relazione” con l’ex velina di Striscia la Notizia. Un’accusa che sa di ironia, considerando che Lorenzo e Shaila sembrano mostrare affiatamento soprattutto a favor di telecamera.

Stefania Orlando – voto 8

Stefania Orlando torna all’attacco, senza filtri. Stavolta nel mirino c’è Zeudi, colpevole – a suo dire – di aver espresso preoccupazione affinché Javier non facesse soffrire Helena. Un’affermazione che Stefania non ha affatto digerito, facendoglielo puntualmente notare: come può preoccuparsi ora, dopo essersi avvicinata a Javier pur sapendo dei sentimenti di Helena? Ma non finisce qui. Dulcis in fundo, la nostra Stefania non si trattiene nemmeno sul fronte Shaila e Lorenzo, evidenziando senza mezzi termini le differenze tra i due e lasciando intendere che qualcosa, in quella coppia, non la convince affatto; Stefania, voce del popolo.

Jessica Morlacchi – voto 5

Jessica è tornata, e lo fa senza mezze misure. Dopo aver insinuato che Amanda Lecciso sia una “mantenuta”, passa al contrattacco rinfacciandole ogni piccolo prestito fatto da settembre a oggi: dall’olio per i capelli agli orecchini, fino a dettagli che forse neanche Amanda ricordava. Ma non finisce qui. Come se non bastasse, Jessica si lascia andare anche all’imitazione del suo accento, aggiungendo un tocco di perfidia in più (per lei, probabilmente, pura simpatia). Insomma, quando si tratta di sparare a zero su qualcuno, difficilmente trova rivali, se non la sua fedele compagna di avventure, Pamela Petrarolo.

Maxime Mbandà - 7

Anche per Maxime è arrivato il momento di aprirsi e raccontare la sua storia. Un passato difficile, segnato da sofferenza e dolore, ma affrontato con straordinaria forza d’animo. Con grande umiltà, si è fatto portavoce di un messaggio potente: l’importanza del dialogo tra genitori e figli, senza pregiudizi né barriere. A coronare questo momento intenso, l’emozionante sorpresa del padre, che ha varcato la porta del reality per dargli forza e sostegno.

Shaila Gatta – voto 6

L’importante è essere convinti, e Shaila lo è senza dubbio. Crede fermamente nel suo rapporto con Lorenzo (e fa bene, se è ciò che sente davvero). Peccato, però, che qualcosa non torni. Alcuni compagni d’avventura notano quanto Lorenzo sembri avere un’influenza su di lei, mentre Shaila continua a ricoprire il ruolo di “crocerossina”, sempre pronta a sostenerlo, forse più di quanto lui faccia con lei. A riprova di ciò, non perde occasione per definirlo il suo compagno e ribadirgli quanto lo ami. Ma sarà davvero un sentimento equamente ricambiato?

Eva Grimaldi – voto 6.5

È lei l’eliminata della ventinovesima puntata del Grande Fratello. Il motivo? Probabilmente ha pagato il prezzo di essersi schierata contro Iago García - amatissimo dal pubblico - senza un’apparente ragione, se non quella di assecondare la strategia dei suoi amici all’interno della Casa. Un vero peccato, perché Eva avrebbe potuto dare molto al gioco, come ha dimostrato proprio ieri sera, aprendo il suo cuore e raccontando il suo difficile passato segnato dalla dislessia e dai pregiudizi che l’hanno accompagnata all’epoca. Un’uscita forse prematura, che lascia l’amaro in bocca.

Alfonso D’Apice – voto 5

Siamo davvero sicuri che Alfonso sia pronto per una nuova relazione? A giudicare da quanto accaduto ieri sera, forse no. Di fronte alla sua nuova “fidanzata” Chiara, ha pensato bene di parlare per oltre 40 minuti della sua ex, Federica. E quando Chiara gli ha fatto notare la cosa, lui si è difeso sostenendo che avrebbe potuto parlarne anche per tre ore, senza che nessuno avesse nulla da ridire.

Ora la domanda sorge spontanea: con tutto il rispetto per il suo passato, è davvero il caso di rimuginarci così tanto… e proprio davanti a Chiara?

Per il ventonesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14.9% di share.