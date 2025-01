Grande Fratello, le pagelle: l'incoerenza di Zeudi Di Palma, Stefania Orlando “on fire”

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, giovedì 30 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventisettesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Il pubblico ha deciso di eliminare definitivamente dal gioco Bernardo Cherubini. Sei i concorrenti in nomination: Emanuele Fiori, Luca Giglioli, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma; l'inquilino meno votato dal pubblico sarà eliminato nel corso della prossima puntata di lunedì 3 febbraio.

Ecco le pagelle della ventisettesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Helena Prestes – voto 7

“Helena al centro di tante polemiche”, esordisce Alfonso Signorini all’inizio della puntata. E, considerando l’andamento del reality fino a questo momento, la cosa non stupisce affatto. Il suo isolamento dal resto del gruppo è ormai evidente: la maggior parte dei compagni di avventura ha preso le distanze da lei, motivando la scelta con la sua presunta attitudine alla provocazione, che dicono di non voler più tollerare. Ma è davvero così? O si tratta di una strategia per arginare una concorrente che, forse, hanno riconosciuto come troppo forte?

Lorenzo Spolverato – voto 4

Lorenzo Spolverato è tornato all’attacco. Il suo “bersaglio”? Ancora una volta Helena, la concorrente che, forse, teme di più. Ma attenzione, caro Lorenzo: come sottolinea Cesara Buonamici, cercare di conquistare il pubblico screditando la Prestes potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Il rischio? Alimentare la sua “aura da martire” e rafforzare ancora di più la sua posizione nel gioco.

Stefania Orlando – voto 8

È tra i pochi – insieme ad Amanda e Iago – a prendere le distanze dal “processo” notturno contro Helena, dimostrando indipendenza di pensiero e grande correttezza, soprattutto quando ribadisce di preferire un confronto diretto piuttosto che le discussioni alle spalle. Non si tira indietro nemmeno con Jessica, decidendo di affrontarla e chiedendole il motivo della sua ostilità (evidentemente ingiustificata) verso Helena dopo il rientro in Casa. Alla fine, infatti, pur riconoscendone probabilmente la forza, sceglie anche di nominarla. Una cosa è certa: quando si tratta di dire la sua, la Orlando non è seconda a nessuno.

Javier Martinez – voto 6

Un barlume di luce in fondo al tunnel: dopo mesi di indecisione, Javier sembra finalmente aver schiarito le idee e si è avvicinato a Zeudi. Che sia la volta buona? Lo scopriremo, ma una cosa è certa: il suo eterno tentennare ha ormai stancato. Peccato, però, che Zeudi continui a ribadire con convinzione la sua infatuazione per Helena. Morale della favola? Siamo di nuovo al punto di partenza.

Eva Grimaldi – voto 7

Una concorrente con la C maiuscola, capace di conquistare tutti con il suo sorriso e il suo grande cuore. Per lei, un’emozionante sorpresa: l’arrivo in Casa della moglie Imma e dei nipoti Viola e Daniele, pronti a darle tutto il loro sostegno. Il suo ingresso nel reality si è rivelato una ventata d’aria fresca, l’antidoto perfetto per stemperare tensioni e riportare un po’ di leggerezza in un clima spesso troppo infuocato.

Amanda Lecciso – voto 8

Mentre lei si oppone al “processo” notturno contro Helena – rigorosamente svolto alle sue spalle – qualcuno la definisce addirittura “incommentabile”. Un giudizio non solo ingiusto, ma del tutto fuori luogo. La vera domanda è: cosa avrebbe fatto di tanto sbagliato Amanda? Aver avuto il coraggio di esprimere il proprio disaccordo davanti a un attacco di gruppo? Se prendere posizione contro certe dinamiche significa essere “incommentabile”, forse il problema non è suo.

Zeudi Di Palma – voto 4

Viva la coerenza! In studio dichiara di essere ancora infatuata di Helena, ma si irrita se Javier si avvicina troppo a quest’ultima. Come se non bastasse, giustifica la sua forte complicità con il pallavolista definendola una semplice intesa… salvo poi baciarlo. Il tempo passa, ma la confusione resta. E come giustamente si chiede Beatrice Luzzi: siamo davvero sicuri che Zeudi sia infatuata di Helena? Oppure la tentazione di avere una forte ship all'interno del reality era troppo forte?

Bernardo Cherubini – voto 6

Una vita intensa, ricca di avventure e anche di sofferenze. Nella puntata di ieri, abbiamo avuto finalmente l’opportunità di conoscere meglio Bernardo, che ha emozionato il pubblico con un bellissimo momento insieme alla compagna di sempre, Tiziana. Tuttavia, è proprio lui a dover abbandonare la Casa.

Probabilmente, la sua eliminazione è il risultato della sua difficoltà ad aprirsi fin da subito: il pubblico ama sentire e conoscere la storia dei concorrenti, e Bernardo, forse, non è riuscito a conquistarlo con la sua

Per il ventisettesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.3% di share.