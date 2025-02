Grande Fratello, le pagelle: Lorenzo Spolverato primo finalista, Jessica Morlacchi un esempio di coraggio

Ieri sera, lunedì 10 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentesima puntata del Grande Fratello. Il pubblico ha deciso che Lorenzo Spolverato è il primo finalista di questa edizione. Sette i concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago García, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda; l'inquilino più votato dal pubblico sarà immune nella puntata di giovedì 13 febbraio e avrà un ruolo determinante per decidere chi sarà il prossimo eliminato. Ecco le pagelle della trentesima serata.

Javier Martinez e Helena Prestes – voto 7

“Galeotto fu il Tugurio”. La cena a base di sushi si è rivelata più piccante del previsto, portando Javier ed Helena a lasciarsi andare alla passione. Tuttavia, una volta rientrati in Casa, hanno scelto (almeno per la prima notte) di dormire separati, sostenendo di voler mantenere un certo equilibrio nel gruppo. Gesto ponderato o semplice mancanza di voglia di condividere più tempo insieme? Il dubbio ha subito scatenato il chiacchiericcio tra i compagni d’avventura. Tra sospetti di tattiche di gioco e giudizi sui baci “troppo poco profondi”, il resto della Casa sembra più interessato all’analisi della loro relazione che al proprio percorso. Ma la vera domanda è: perché tanto clamore? Forse, più che criticarli, temono la loro forza?

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta – voto 4

“I rosiconi”. Mentre Helena e Javier vivono la loro storia sotto i riflettori, Shaila e Lorenzo sembrano avere un’unica missione: parlare degli altri, con “un’ossessione” particolare per la coppia del momento. L’immagine simbolo? Loro due intenti a origliare dietro al vetro del Tugurio mentre Helena e Javier si godevano la cena, completamente indifferenti ai pettegolezzi. Ormai è chiaro: Shaila e Lorenzo temono che qualcuno gli rubi la scena. E, a giudicare dalla loro ultima crisi (una delle tante, puntualmente risolta prima della diretta), il nervosismo è alle stelle. Ma questa volta si è davvero “toccato il fondo”: Spolverato confessa di fingere da due mesi, salvo poi tentare di giustificarsi in puntata. No comment. E come ciliegina sulla torta? Il pubblico lo premia eleggendolo finalista. Che dire? Un motivo in più per vedere la coppia, più determinata che mai a conquistare le telecamere, forte della certezza di avere il pubblico dalla loro parte.

Giglio – voto 5

Avrebbe potuto approfittare dell’occasione per ritagliarsi un momento da protagonista in puntata (considerando che, finora, è stato tutt’altro che centrale in questa edizione), e invece ha scelto di proteggere il suo sentimento e la sua compagna, Yulia. Di fronte al video “incriminato” di Capodanno, ha reagito con sorprendente distacco, come se la cosa non lo toccasse più di tanto, limitandosi a ribadire il suo amore per lei. Una scelta indubbiamente nobile, ma con un “prezzo”: alla fine di questo reality, probabilmente, nessuno si ricorderà di Giglio (e non solo per mancata reazione di ieri sera). Il pubblico, si sa, premia sempre chi si espone senza filtri, senza mezze misure.

Tommaso Franchi – voto 8

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Con la sua spontaneità disarmante, si è assunto l’"arduo" compito di preparare Giglio a ciò che stava per accadere riguardo a Yulia. Prima ha chiesto ad Alfonso Signorini se fosse davvero necessario mostrare il video “incriminato” per proteggere l’amico, poi, con la sua solita nonchalance, lo ha rassicurato con poche parole e un semplice gesto: un bicchiere d’acqua. La sua genuinità e purezza restano un esempio per tutti.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli – voto 5

Dalle stelle alle stalle. Dopo un inizio all’insegna della dolcezza, la favola sembra aver subito una brusca battuta d’arresto. Prima la gelosia di Chiara nei confronti della ex di Alfonso, Federica, poi le tensioni per la nomination di Chiara a Javier: piccoli scricchiolii che, messi insieme, fanno tremare le fondamenta della coppia. Forse hanno corso troppo, senza conoscersi davvero fino in fondo? Un vero peccato, perché i presupposti sembravano solidi. Ma ora, più che una storia destinata a durare, la loro relazione sembra avere la scadenza di un panettone: da Natale a Santo Stefano.

Jessica Morlacchi – voto 8

Con la sua storia Jessica ha travolto il pubblico, sia in studio che a casa, con un vortice di emozioni profonde. Ha scelto di aprirsi e condividere il suo passato doloroso, segnato da ansia e da un periodo buio che l’ha portata a isolarsi per anni. Un momento davvero intenso, che porta con sé un messaggio fondamentale: l'importanza di chiedere aiuto e di prendersi cura di sé nei momenti di difficoltà. Questo lato inedito di Jessica svela quanto dietro la sua forza apparente si nasconda una persona fragile, capace di emozionare chi la guarda.

Una lezione die vulnerabilità che rimarrà nei cuori di chi l’ha ascoltata.

Per il trentesimo appuntamento con il prime time il reality lunedì sera ha registrato il 17.8% di share.