Grande fratello, perché Marco Maddaloni ha lasciato (momentaneamente) la casa

La momentanea uscita dal Grande Fratello di Marco Maddaloni comincia ad assumere i toni del giallo. Lo sportivo ha abbandonato la casa di Cinecittà subito dopo la diretta serale di mercoledì ma, nonostante la comunicazione ufficiale della produzione, i motivi dell'uscita di scena sono avvolti nel mistero. Marco Maddaloni ha varcato la porta rossa della Casa nella notte tra mercoledì e giovedì, subito dopo la puntata serale.

Uscita momentanea dalla casa

Nel comunicato ufficiale si parla di un'uscita momentanea "per motivi personali" ma sul web le teorie, sul perché il due volte campione d'Europa di judo ha abbandonato la trasmissione, sono molte e non riguardano la sua salute, come nel caso di Giuseppe Garibaldi. Sui social il pubblico si è sbizzarrito con le supposizioni: qualcuno ha ipotizzato che il padre di Maddaloni abbia avuto dei problemi, mentre altri hanno parlato di un "richiamo" della moglie a causa di alcuni atteggiamenti tenuti da Marco nella Casa. In realtà cosa è successo tra le mura del loft del Grande fratellopoco prima dell'uscita di scena di Maddaloni è spiegato nella dinamica della puntata di mercoledì.

Cosa è successo in puntata

La maggior parte dei concorrenti in gioco è reclusa nella Casa da ormai sei mesi. Marco Maddaloni e altri inquilini sono entrati al Grande Fratello a novembre, ma per tutti la permanenza obbligata nella trasmissione comincia a farsi pesante. Durante l'ultima diretta serale Alfonso Signorini ha informato i gieffini che il programma proseguirà fino a fine marzo e molti dei presenti non hanno accolto con gioia la notizia e Marco Maddaloni è stato tra i più critici. "Non voglio mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quelle persone che sono qui dentro e che magari sono qui in gioco da almeno due mesi in più di me, però sono stanco", ha esordito in diretta lo sportivo, proseguendo: "Sinceramente io sono un po' arrivato, vi dico la verità. Alfonso, fai una videochiamata a mio figlio Pino. Fatti dare il numero di telefono dalla produzione".

Perché Maddaloni ha lasciato

A fine puntata, secondo quanto riferito dagli utenti che hanno seguito la diretta notturna dalla casa, il judoka avrebbe chiesto di poter parlare con gli autori in confessionale ma dalla stanza non è più uscito. Ad accorgersi della sua assenza è stata Greta, che ha visto entrare Federico in confessionale senza che Marco uscisse, così si è confrontata con gli altri inquilini della Casa e Beatrice ha rivelato: "Ha chiesto di poter leggere il contratto". Se Marco Maddaloni rientrerà in casa non è chiaro, ma sui social qualcuno è pronto a scommettere che, per evitare penali, il judoka rientrerà nelle prossime ore.