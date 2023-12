Grande Fratello, televoto e nomination. Le anticipazioni: cosa succede questa sera

Sono trascorse meno di 48 ore dall’ultimo appuntamento con il Grande Fratello, ma questa sera, il reality è pronto a tornare su Canale 5, con una nuova imperdibiile puntata a partire dalle 21.25. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia, ad attenderlo ci saranno i suoi amati inquilini che sabato sera hanno un po' “storto il naso” per il troppo spazio dedicato al triangolo Mirko-Greta-Perla, che sta catalizzando l’attenzione del pubblico. Ad accompagnarlo in questa avventura, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Come sempre, invece, Rebecca Staffelli raccoglierà direttamente dallo studio i commenti dei telespettatori da casa, per poi trasmettere quelli più iconici e divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Nella Casa è arrivato il “terremoto” Greta che, inevitabilmente, ha un po’ rotto gli equilibri; infatti, l’ex tentatrice non ha soltanto destabilizzato Mirko e Perla - che sembravano aver ritrovato la loro complicità, venuta a mancare prima del loro ingresso a Temptation Island - ma pare anche aver creato scompiglio tra gli altri concorrenti. In particolare, in molti hanno deciso di schierarsi dalla parte di Perla, qualcun altro, invece, ha deciso di avvicinarsi a Greta; stiamo parlando di Vittorio che continua a far discutere per i suoi comportamenti all’interno del reality. Nel frattempo, Perla ha avuto un momento di sconforto, lasciandosi andare ad un lungo pianto con l’amica Letizia Petris.

Già nella puntata di sabato 2 dicembre, abbiamo assistito a due nuovi ingressi, quello di Greta Rossetti e quello della cantante Rosanna Fratello. A quanto pare, anche stasera, sono previsti due nuovi concorrenti. Potrebbe trattarsi di Federico Massaro, il modello di Milano che vive a Seul e dell’ex fiamma di Massimiliano Varrese, Monia La Ferrara. Se così fosse, chissà come la prenderà l’attore che fino a qualche giorno fa ha manifestato la volontà di volere ricostruire una famiglia insieme alla sua ex compagna e madre di sua figlia Mia, Valentina Melis.

Televoto e nomination

Anche per questa sera niente paura per i nostri inquilini. Questa settimana, infatti, il pubblico è chiamato a decidere chi salvare al televoto e, quindi renderà immuni due concorrenti dalle nomination della puntata di questa sera. Sette gli inquilini in attesa del verdetto: Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin, a questi, si è aggiunta anche Anita Olivieri, che è finita in nomination d’ufficio per aver infranto il regolamento. Secondo i sondaggi, i due inquilini con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Grecia Colmenares, seguita da Perla Vatiero. Tutto, però, è ancora da decidere, soltanto nella puntata di questa sera scopriremo il verdetto del pubblico.