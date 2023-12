"È terribile...". Scoppia la polemica su Greta Rossetti, protagonista del videoclip del fratello

Greta Rossetti ancora una volta al centro delle polemiche. Tuttavia, questa volta, nulla a ha che fare con l’ormai famosissimo triangolo - che la vede protagonista – Mirko, Greta, Perla. A scatenare le critiche e i commenti inferociti dei leoni da tastiera, un videoclip. Infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island è stata protagonista del video musicale di suo fratello, Joseph Rossetti, cantante di reggaeton conosciuto come Josh Carter o Josh Carter Rossetti.

Il videoclip “incriminato”

Il videoclip – che accompagna – il nuovo singolo del fratello di Greta, racconta la storia di un amore scattato tra una ragazza, che fa il meccanico, e il cantante. A far scattare il mondo del web il fatto che i due protagonisti della “relazione” sullo schermo siano proprio fratello e sorella.

Ma non è finita qui, perché gli utenti hanno anche avuto da ridire sul titolo scelto per il singolo di Joseph, Filler. Un dettaglio che di certo non è sfuggito ai più attenti dal momento che spesso Greta è finita al centro delle critiche per la chirurgia estetica, di cui non ha mai nascosto di essersi servita per fare qualche ritocchino. “Titolo perfetto per Greta… ma non è un po’ strano fare un video così, andando a sottintendere interesse sessuale, con la sorella?”, ha scritto un utente. “Terribile un fratello che guarda una sorella usando quelle parole..mi fa abbastanza schifo la cosa”, ha commentato qualcun altro.

Greta, nuova concorrente del Grande Fratello

Dopo tantissima attesa, Greta nella serata di ieri, sabato 2 dicembre, ha varcato la porta rossa diventando così ufficialmente una concorrente del Grande Fratello. “Lo amo ancora? Mi ha deluso tanto ma il sentimento non è svanito del tutto. Non sarà facile ma difficilmente perdono le cose che mi fanno male. E lui mi ha fatto molto male nell’ultimo mese. Lo vedo, si vede l’amore che prova verso Perla”, ha detto l’ex tentatrice a proposito dell’avvicinamento di Mirko all’ex Perla. Poi, ha aggiunto: “Mi spiace che lui non sia in grado di ammetterlo ma io non sono matta. Se ho messo un punto è perché ho visto che dentro di lui ci sono ancora dei sentimenti per lei”.

Una volta entrata nella Casa, e rotto il ghiaccio con Mirko, quest’ultimo ha dovuto scegliere se proseguire la sua esperienza all’interno del reality con Greta o con Perla. Così, il marchigiano ha scelto la persona con cui ha condiviso 4 anni della sua vita. Inutile dire che Greta è entrata subito dopo, e che quello era l’ennesimo tentativo del Grande Fratello di mettere alla prova Mirko.