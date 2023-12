Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Sono trascorse pochissime ore dall’ultimo appuntamento con il Grande Fratello e già il reality è pronto a tornare in diretta su Canale 5. Così, questa sera, a partire dalle 21.25, andrà in onda il 26esimo appuntamento con la Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è pronto a “varcare” la porta rossa per capire insieme agli inquilini qual è il sentiment dopo l’eliminazione inaspettata di Mirko Brunetti e per affrontare insieme a loro alcune delle questioni nodali della trasmissione. Ad accompagnarlo in questa avventura, come ormai ben sappiamo, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, direttamente dallo studio di Canale 5, leggerà i commenti più iconici ed esilaranti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Inevitabile partire dall’argomento che più di tutti è stato motivo di discussione tra gli inquilini: l’eliminazione di Mirko. Subito dopo la scorsa puntata, infatti, Greta e Perla – le due ex del marchigiano – sono state protagoniste di un inaspettato confronto. Sarà nuova alleanza? Chissà, come prenderà Perla le ultime rivelazioni della Rossetti che ha svelato ad alcuni inquilini la volontà di Mirko di avere un figlio con lei.

Continua lo scontro tra i due assoluti protagonisti di questa edizione, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Stanno facendo molto discutere le affermazioni di quest’ultimo che, ormai, pare avere trovato una nuova alleata: Sara Ricci. L’attrice si è scagliata duramente contro la Luzzi e dalla sua parte si è schiarata anche Rosanna Fratello. Insomma, la Casa sembra essere nuovamente spaccata in due. Inizia a far discutere anche l’avvicinamento tra Varrese e la sua ex, Monia La Ferrera, che nelle scorse ore ha avuto qualcosa da chiarire con l’attore.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di sabato prossimo, rischiando così l’eliminazione. Quattro gli inquilini in attesa del verdetto: Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Sara Ricci e Marco Maddaloni. Secondo i sondaggi, i due inquilini con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Vittorio, seguito da Perla; quello meno votato sarebbe Marco. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.