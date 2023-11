Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succede stasera

Mancano pochissime ore ad un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda su Canale 5 la 19esima puntata del “papà” di tutti i reality. Così, Alfonso Signorini aprirà, ancora una volta, le porte della Casa più spiata d’Italia per affrontare insieme ai protagonisti della trasmissione le dinamiche che in questi giorni sono letteralmente esplose. Come sempre in studio, ad affiancare il padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più piccanti ed interessanti.

Le anticipazioni della 19esima puntata

Ormai gli equilibri all’interno della Casa sembrerebbero davvero essere cambiati. Così, è un tutti contro Massimiliano Varrese. L’attore, infatti, parrebbe avere dalla sua parte soltanto Beatrice Luzzi; chi l’avrebbe mai detto? Continuano, in particolare, gli scontri tra Massimiliano e Giuseppe Garibaldi. Chissà se il motivo di tanti malintesi sarà la gelosia nei confronti di Beatrice Luzzi. E ancora, Varrese è stato anche protagonista di uno scontro con Angelica Baraldi.

Proprio la “relazione” tra Beatrice Luzzi e Garibaldi sta mutando gli equilibri della Casa. Così, qualche giorno fa, l’attrice di Vivere si è scontrata con Anita, coinvolgendo molti altri inquilini. Continua a far discutere, inoltre, anche la “love story” tra Paolo e Letizia; i due, dopo essersi scambiati un appassionato bacio, hanno manifestato le prime incomprensioni. Grande attesa per l’ingresso di Perla Vatiero all’interno del reality, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti (prima di Greta Rossetti); la loro storia è giunta al capolinea nel corso di Temptation Island ed entrambi hanno intrapreso una conoscenza con due tentatori: Mirko con Greta e Perla con Igor Zeetti. Nella scorsa puntata, il padrone di casa ha annunciato una “grossa sorpresa” con protagonista la Vatiero, dunque, bisognerà attendere l'appuntamento di questa sera per scoprire se Perla varcherà la porta rossa per un confronto con Mirko o se per rimanere nel reality come concorrente.

Televoto e nomination

Questa sera uno dei concorrenti dovrà definitivamente uscire dal gioco. Sono 3 gli inquilini che si sfideranno al televoto: Jill Cooper, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Secondo i sondaggi, ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello, potrebbero essere Ciro Petrone o Jill Cooper; ad avere la meglio, invece (sempre stando ai sondaggi), sarebbe Garibaldi. Ancora una volta, si tratta soltanto di supposizioni; il pubblico, infatti, avrà tempo fino a questa sera per decidere chi dovrà lasciare per sempre la Casa di Cinecittà.