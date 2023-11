"Mi ha messo le mani addosso e mi tradiva...". Le rivelazioni choc dell'ex fidanzata di Letizia del Grande Fratello 23

Brutte notizie al Grande Fratello per una delle concorrenti. Stiamo parlando di Letizia Petris, la gieffina che da poco ha deciso di approfondire la conoscenza con Paolo – con cui si è scambiata un lunghissimo e appassionato bacio – dopo aver messo un punto alla relazione con il suo ex fidanzato Andrea. Tuttavia, a far discutere in queste ultime ore sono le importanti – e forti – rivelazioni della sua ex compagna, Nicole Conte.

Le parole di Letizia

Proprio nella puntata di ieri sera, Letizia, dopo aver visto un video in cui Beatrice Luzzi alludeva al fatto che la Petris potesse essere lesbica e che per questo non le piacesse abbastanza Paolo, ha rivelato di aver avuto una relazione con una donna ma di non voler essere confinata all'interno di alcuna categoria. Poi, parlando con i compagni d’avventura, ha spiegato: “Mio padre non riusciva ad accettare quella relazione. Mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai vista con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata” . Parole molto forti che, però, non coincidono minimamente con la versione data dalla sua ex compagna Nicole sui social.

Le accuse dell’ex fidanzata di Letizia

È alla fine della puntata che Nicole, la donna con la quale la fotografa romagnola ha vissuto una storia d’amore fino al 2021, è voluta intervenire sui social per fornire la propria versione dei fatti; così, la Conte, ha raccontato tutta un’altra storia rispetto a quella riportata da Letizia. “Allora, parto dal principio” , ha esordito così prima di dare il via ad un lungo post alquanto spiazzante. “Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no” , ha scritto Nicole.

Poi, ha proseguito, spiegando che la loro storia sia finita a causa dei tradimenti di Letizia: “La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna)” . È a questo punto che Nicole si è lasciata andare ad un’affermazione molto grave; dunque, ha confessato di essere stata anche picchiata: “Quindi mentre mi dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e facendomi passare come lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia perché appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo” .

Il pensiero dell’ex compagna di Letizia sulla storia con Paolo

Non contenta, Nicole ha voluto anche dire la propria opinione sulla storia che Letizia sta vivendo in questo momento all’interno della Casa del Grande Fratello; per lei non ci sono dubbi, la Petris starebbe utilizzando il romano: “Tutto questo per dire che dare la colpa a suo padre che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava di fare mi sembra abbastanza squallido. E oltre ciò il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare per quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per poi passare al prossimo. E via avanti il prossimo” .