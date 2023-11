Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succede stasera

Ci siamo. Mancano pochissime ore al primo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Il "papà" di tutti i reality è pronto a tornare con una nuova imperdibile puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 20 novembre, a partire dalle ore 21. 25, su Canale 5. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia in cui, in questi giorni, si respira aria di novità. Come sempre, ad accompagnare il conduttore in questa avventura, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, è pronta a raccogliere i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta i più divertenti e ironici.

Le anticipazioni della 21esima puntata

Nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà: l'attrice Sara Ricci e il campione Marco Maddaloni varcheranno proprio questa sera la porta rossa. Riflettori puntati sul triangolo Mirko, Greta, Perla. Giovedì scorso ha varcato la porta rossa l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, Perla Vatiero; i due – dopo essersi lasciati a Temptation Island – tornano a condividere la quotidianità, vivendo 24 ore su 24 insieme. C’è già chi annuncia un ritorno di fiamma, mentre Mirko confessa al resto degli inquilini i suoi dubbi riguardo al rapporto con Greta. Staremo a vedere.

Continua a far discutere il comportamento di Giuseppe Garibaldi all’interno della Casa del Grande Fratello; il giovane calabrese, infatti, è stato protagonista di diversi confronti: da Rosy Chin, a Beatrice Luzzi, sino alla stessa Anita (con cui sembrava essere amico per la pelle). Proprio Beatrice Luzzi, in questi giorni, sta legando particolarmente con Vittorio e, questo non è di certo passato inosservato ai compagni d’avventura. E ancora, grande attesa per la decisione di Alex Schwazer che nella scorsa puntata, a seguito della negazione dalla Wada (Agenzia mondiale antidoping) sullo sconto della pena che gli avrebbe consentito di provare a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024, aveva lasciato intendere di voler lasciare il gioco. Inoltre, Letizia riceverà un messaggio dalla sua ex fidanzata, Nicole. Chissà come reagira. Nuove emozioni, invece, per Massimiliano Varrese che riceverà una sorpresa da sua figlia Mia.

Televoto e nomination

Anche per questa sera, i concorrenti al televoto potranno dormire sonni tranquilli. Per loro, nessuna eliminazione. Al contrario, i due concorrenti più votati avranno l’immunità fino alla prossima eliminazione. Sono sei i gieffini in attesa del risultato della nomination: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Ciro Petrone, Paolo Masella, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Grecia. Subito dopo di lei, potrebbero essere immuni o Rosy o Garibaldi. Inutile ribadire – ancora una volta – che nulla è certo sino alla puntata di questa sera; soltanto nel corso della diretta, infatti, scopriremo il verdetto del pubblico.