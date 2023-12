Grande Fratello 2023, cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Il Grande Fratello è pronto ad approdare al sabato sera di Canale 5. Così, questa sera, sabato 9 dicembre, a partire dalle 21.25 andrà in onda un nuovo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Nella Casa di Cinecittà sembrerebbe essere esploso il caos, tra triangoli, gelosie e scontri; è per questo che Alfonso Signorini affronterà insieme agli inquilini tutte le dinamiche che hanno dato una scossa a questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori da casa per leggere in diretta quelli più interessanti e divertenti.

Le anticipazioni della puntata

La 25esima puntata del reality si preannuncia scoppiettante, a partire dal triangolo Mirko-Greta-Perla. Ormai non si capisce più nulla: Mirko è geloso di Greta, ma lo è anche di Perla. Proprio la Rossetti, infatti, in questi ultimi giorni sembrerebbe essersi avvicinata molto a Vittorio, e al nuovo arrivato, Federico. Un atteggiamento che ha infastidito Brunetti. Chissà se questa sera si riuscirà a fare un po' di chiarezza in più in tutta questa storia che ha “annoiato" il resto degli inquilini. Proprio questi ultimi, hanno votato nel corso della scorsa puntata Mirko; una decisione che non è piaciuta affatto al marchigiano.

Riflettori puntati sul nuovo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Dopo un periodo di tregua, i due sembrerebbero essere arrivati nuovamente ai ferri corti; così, in queste ultime ore, si sono resi protagonisti di un acceso confronto. Ma non è finita qui, perché la Luzzi ha anche avuto qualche incomprensione con Sara Ricci. Nel frattempo, attendiamo anche la scelta di Beatrice che la scorsa puntata aveva espresso la volontà di lasciare il reality.

Televoto e nomination

Cresce l’attesa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, rinunciando alla vittoria finale. Quattro i concorrenti in attesa del risultato: Anita, Perla, Mirko e Sara. Secondo i sondaggi, le inquiline con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Perla e Sara. Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Mirko. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.