Truffa al GfVip: cosa è successo ai fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

I tentativi di truffa passano anche per il Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri 23 gennaio, Alfonso Signorini ha deciso di mettere in guardia il pubblico del reality show dalle possibili truffe social che circolano intorno al programma. Un tema che si è deciso di affrontare in diretta dopo che si sarebbe consumata una truffa ai danni dei fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che hanno denunciato il raggiro su Twitter. Una ragazza avrebbe organizzato due raccolte fondi per inviare dei messaggi aerei ai due concorrenti del programma ma, una volta ottenuti i soldi, avrebbe disattivato l'account, sparendo con 12mila euro.

“Mi hanno riferito che una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei e poi se l’è data a gambe. Ha raccolto 12 mila euro”, ha commentato Signorini, invitando il pubblico a fare particolare attenzione. L'opinionista Giulia Salemi, che ha fatto arrivare la notizia negli studi di Mediaset, ha confermato: “Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita”. “Ragazzi, state attenti alle truffe. Stiamo attenti alle truffe online perché è un discorso inquietante. Purtroppo c’è, fa parte di quell’aspetto tossico di questo programma che c’è. Vergognatevi”, ha poi aggiunto.

Sui social la voce circolava già da un paio di giorni. Era stata la pagina Instagram @Trash_Italiano a dare per prima la notizia, basandosi sulle informazioni raccolte su Twitter. Della truffa, però, non si è avuta conferma fino a ieri, dal momento che c'era ancora la possibilità che i messaggi aerei passassero: "I fan che hanno pagato la quota, non avendo certezze, aspettano di vedere tutti gli aerei che sorvoleranno la casa nelle prossime ore, per avere conferma della presunta truffa", aveva infatti scritto l'account, sperando in un lieto fine che non è arrivato.

I responsabili dell'accaduto non sarebbero stati ancora identificati. Intanto, su Twitter, alle decine di testimonianze in riferimento alla truffa subita si sommano i messaggi di chi si è riversato in rete a commentare la vicenda dopo l'allarme dato da Signorini. E alcuni fan si consolano con poco: "Siamo stati presi in giro ma siamo diventati famosi. Si è parlato della truffa in diretta", scrivono divertiti.