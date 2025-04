Grande fratello, volatilità di un fenomeno di un’altra generazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Grande Fratello 2024/25 ha spento le sue luci ormai da due settimane ed è possibile fare il bilancio definitivo di quel che resta di questa edizione vissuta tra qualche alto e molti bassi. Il primo dato che salta all'occhio è quello più importante: di loro si è già persa traccia. Il successo è stato ben più effimero di quel che ci si poteva aspettare e il pubblico ha già dimenticato perfino il vincitore. Al netto di chi ha seguito costantemente la trasmissione e di chi ha fatto parte di una fanbase, nessuno sa nulla. Questo vuol dire solo una cosa: il Grande Fratello non è più un fenomeno popolare.

Il reality ha perso la sua connotazione principale, ciò che lo rese un prodotto di successo. Vent'anni fa non c'era nessuno, o quasi, che non sapesse chi fossero Pietro Taricone o Cristina Plevani, Ascanio Pacelli o Patrick Pugliese. Alcuni termini legati alla trasmissione erano parte del linguaggio comune, il Grande Fratello era argomento di discussione e non c'erano ancora i social. I tempi sono cambiati, La televisione stessa è cambiata e oggi il "papà di tutti i reality" non è altro che una trasmissione come tutte le altre, come dimostrano i numeri registrati nell'edizione appena conclusa.

A concorrere a questo c'è soprattutto il cambiamento dei gusti del pubblico, inevitabile, non più capace di affezionarsi perché a sua disposizione ha un bouquet pressoché infinito di possibilità tra cui scegliere. Il Grande Fratello è nato quando ancora c'erano poche alternative alla televisione generalista, quando ancora non c'era lo streaming e non c'erano i social. L'attenzione era concentrata sul programma e sui suoi protagonisti. Ma ora è diverso, e finito un reality il pubblico è pronto a catapultarsi su quello successivo, che sui social dà sicuramente più materiale per nuove interazioni. E un idolo si sostituisce facilmente con un altro.

Certo, i concorrenti recenti non hanno sicuramente il carisma e la personalità di protagonisti come Pietro Taricone o Luca Argentero, non hanno la stessa capacità di affezionare e legare il pubblico. Difficilmente oggi le ragazzine hanno i poster dei concorrenti di questa edizione nella loro cameretta o fanno la fila per andare nella discoteca in cui verranno ospitati.

Anzi, ci sono locali disposti a pagarli per una serata? L'Italia è cambiata, la tv è cambiata e il Grande Fratello non appartiene più al nostro tempo. Resterà un ricordo nella memoria dei millenial come il Rischiatutto lo è per quella della generazione boomer.