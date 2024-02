"Grande serata...". Spunta un messaggio sospetto sul caso delle scarpe di John Travolta

Continua a far discutere la presenza di John Travolta sul palco del teatro Ariston di Sanremo e non tanto per la discutibile performance del ballo del qua qua, quanto per le scarpe indossate per l'ospitata. Contrariamente a quanto accade nei programmi Rai, infatti, le calzature dell'attore non sono state pecettate per coprire il marchio, riconoscibile. Anzi, essendo di colore bianco spiccavano particolarmente sull'outfit scuro di Travolta. Un dettaglio che non è certo passato inosservato, anche perché durante i balletti effettuati dall'attore sul palco del teatro Ariston in più occasioni la regia ha indugiato sui piedi dell'attore. Si dirà che la ragione risiede nel fatto che, avendo ballato, quelli erano dettagli importanti, ma i dubbi attorno a questo caso sono numerosi, alimentati anche dalle nuove evidenze di Striscia la notizia.

E partono proprio da quel logo lasciato in bella mostra: la Rai ha detto che si è trattato di un mero errore, forse di timore reverenziale da parte dell'addetto al palco che avrebbe dovuto controllare. Ma sta di fatto che Travolta è riuscito a salire sul palco con quelle calzature, che per altro sono di un modello nuovo del brand, ancora non commercializzato. Le stesse calzature, completamente dissonanti rispetto all'outfit, le indossava in prima fila anche il patron del marchio che ha vestito i piedi dell'attore. Una coincidenza? Forse, ma le particolarità non sono finite qui. Da giorni, infatti, circolano i messaggi di promozione fatti dal brand prima di Sanremo, in cui la presenza dell'attore al teatro Ariston veniva annunciata quasi come se fosse parte del piano di marketing per il lancio della calzatura.