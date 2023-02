"Ma ha bestemmiato?". È giallo sulle parole di Grignani

La sua performance aveva suscitato attenzione. Nella terza serata di Sanremo 2023, infatti, Gianluca Grignani si era di colpo interrotto e aveva chiesto di esibirsi daccapo per problemi tecnici. "Ho 50 anni e ho imparato come si fa...", aveva chiosato, ricevendo l'applauso del pubblico. Un'ulteriore ovazione si era lavata dalla platea dopo le ultime note. Nemmeno stavolta, però, le polemiche si sono tenute lontane dall'artista, accusato da alcuni utenti dei social di aver bestemmiato mentre rientrava sul palco per ricevere il tradizionale bouquet di fiori sanremese.

"Grignani ha bestemmiato?"

Lo spezzone 'incriminato' è subito rimbalzato in rete e su Grignani - troppo spesso colpito da ingiuste polemiche - si è scatenato il chiacchiericcio. "Ma ha bestemmiato sul palco dell'Ariston, si o no?": la domanda è stata rilanciata da Striscia la Notizia sui social, scatenando una valanga di risposte. L'audio, va detto, era tutt'altro che nitido e così molti hanno dato sfogo alla libera interperazione. Alcuni ci ha sentito un'imprecazione degna di censura, altri invece no. " Ha detto 'porto via, ah no'... ", hanno decifrato parecchi frequentatori dei social, assolvendo così il cantante milanese. Ma il dubbio è rimasto per parecchi minuti, al punto da indurre molti a passare idealmente al Var quelle sillabe pronunciate di fretta.

La smentita dell'artista: "Ho detto 'porto via'..."

A dipanare il giallo sanremese ci ha pensato lo stesso Grignani, con una dichiarazione che ha dissipato le preoccupazioni degli interpeti più severi. " Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa ", ha precisato il cantante, sottolineando poi il messaggio portato sul palco durante la propria performance: "È passato su Rai1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto".

La scritta contro la guerra

Durante il proprio brano, "Quando ti manca il fiato", Grignani aveva esibito la scritta "No war" impressa sulla camicia, scoprendo quel messaggio dopo essersi tolto la giacca.