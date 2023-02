"Scusate...". Gianluca Grignani interrompe la canzone: ecco perché

Incidente tecnico per Gianluca Grignani. Quarto a esibirsi sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival, il cantante meneghino ha iniziato a intonare il suo nuovo brano, Quando ti manca il fiato, dedicato al padre, ma a metà esibizione si è improvvisamente fermato. Facendo cenno di interrompere la musica, si è rivolto al pubblico: "Scusate, l'errore è stato il mio che ho chiesto di abbassare leggermente la voce nella cuffia...", ha detto, facendo intendere di avere dei problemi con l'audio.

Si ripete la storia. Più o meno. Vittima come Blanco dei disagi tecnici della kermesse, Grignani non si è risparmiato un commento sull'evidente parallelismo che si era creato con il giovane cantante. Ma se qualcuno si aspettava una frecciatina, rimarrà deluso: "Ho 50 anni e ho imparato come si fa", ha detto Grignani, riferendosi alla calma con cui ha gestito l'imprevisto. "A 20 anni, però, non sarei stato in grado", ha aggiunto, giustificando almeno in parte la reazione incontrollata di Blanco che, durante la prima serata del Festival, ha distrutto la scenografia floreale installata sul palco perché impossibilitato a proseguire con l'esibizione a causa dei problemi con l'audio.

Dopo un breve siparietto con Amadeus, Gianluca Grignani ha comunque ripreso la sua esibizione, riniziando daccapo il brano e concludendo senza altri intoppi. Ha poi deciso di sfoggiare una giacca bianca: dietro, la scritta in stampatello "No war". Per concludere la performance in bellezza, ha salutato con un bacio Amadeus e ha lasciato il palco lanciando il mazzo di fiori regalatogli dai conduttori verso il pubblico, in un mix tra una rockstar e una sposa.