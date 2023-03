The Voice Kids, vince la piccola Melissa con la "maestra" Loredana Bertè

Si è conclusa proprio ieri sera la prima edizione di The Voice Kids Italia che registra la sua prima vincitrice. Alla sua prima edizione, The Voice Kids Italia è stato un esperimento dal momento che sono state realizzate soltanto due puntate: la prima, andata in onda sabato scorso 4 marzo e la seconda, la finale, andata in onda ieri, sabato 11 marzo in prima serata su Rai 1.

The Voice Kids è la versione per bambini del talent show condotta da Antonella Clerici, versione già presente in diverse parti del mondo, che vanta edizioni attive da diversi anni in molti paesi, dalla Francia, al Belgio, al Regno Unito all’ Africa francofona.

La Clerici ha mantenuto lo stesso format della versione standard del programma conclusasi la settimane scorsa e, per questo, ha mantenuto anche la stessa giuria: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri. A sfidarsi, però, questa volta erano i bambini tra i sette e i quattordici anni. Ogni team era composto da tre concorrenti. La squadra di Loredana Bertè era formata da Mia Arnone (7 anni), Fedora Copparosa (12 anni) e Melissa Agliottone (12 anni). Gigi D’Alessio ha invece schierato Ilary Alaimo (14 anni), Andrea Galiano (12 anni) e Marta Maria La Rosa (12 anni). Il team di Clementino ha visto esibirsi Ranya Moufidi (12 anni), Rosario Caci (9 anni), e Zinnedine Fatnassi (12 anni). Ultimi, i Ricchi e Poveri hanno portato sul palco Ginevra Dabalà (11 anni), Vincenzo Alighieri (13 anni) e Lorena Fernandez (12 anni).

Gli ospiti la puntata

Ieri sera, protagonista di un momento emozionante è stato certamente Mr. Rain, che si è esibito insieme ai 12 bambini in gara con Supereroi, la canzone che lo ha visto classificarsi in terza posizione all’ultimo Festival di Sanremo.

Oltre a Mr. Rain, l’altro grande ospite della serata è stato il figlio del giudice Gigi d’Alessio, LDA, che ha cantato il suo brano di Sanremo, Se Poi domani.

Nella prima fase del programma, i dodici concorrenti si sono sfidati portando sul palco dei brani assegnati direttamente dai coach che, alla fine di tutte le esibizioni, hanno scelto l’artista migliore del proprio team, portandoli così alla seconda fase. I quattro super finalisti (Ginevra Dabalà, Ilary Alaimo, Ranya Moufidi e Melissa Agliottone) si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia lasciando al pubblico in studio decretare – tramite telecomandi - il primo vincitore di The Voice Kids.

Chi è la piccola vincitrice

La domanda è: chi ha vinto la prima edizione di The Voice Kids? La vincitrice è Melissa Agliottone, dodici anni, che faceva parte del team di Loredana Bertè. La bambina arriva dalle Marche, più precisamente da Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo. Melissa, oltre ad essere una bravissima cantante, sa suonare vari strumenti tra cui il pianoforte, la batteria, la loop station. Melissa si era presentata alle blind audition (la fase delle audizioni che si svolge al buio e con i giudici di spalle) con la canzone Fallin’ di Alicia Keys riscuotendo un enorme successo tanto da far girare tutti e quattro i giudici. La concorrente aveva scelto Loredana Bertè, entrando così a far parte del suo team.

Nella seconda puntata ha cantato Shallow, colonna sonora del film A star is born, di Lady Gaga e Bredley Cooper, accompagnandosi con il pianoforte e stupendo tutti.

Una volta passata allo scontro finale, Melissa ha ricantato la canzone con la quale si era presentata alle audizioni, Fallin’, conquistando tutto il pubblico. Il sogno di Melissa è quello di fare la cantante e di partecipare al Festival di Sanremo. Nella prima puntata aveva dichiarato: “Il mio sogno è di diventare una cantante e partecipare a Sanremo. Quando lo vedo in tv immagino me che canto. Essere arrivata in Rai è un sogno. Per ora suono il pianoforte e la batteria, il mio prossimo strumento è il basso“.

A quanto pare, Melissa ha tutte le carte in regola per coronare il suo sogno ed oggi la vedremo ospite a Domenica in insieme a Clementino e alla vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Senior Maria Teresa Reale.