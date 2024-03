"Ho detto una scemenza". L’infelice battuta di Platinette su Ilaria Capponi

Infelice episodio a Italia Sí. Ieri pomeriggio, 16 marzo, è andata in onda la trasmissione solitamente condotta da Marco Liorni che, eccezionalmente, ha visto al timone il giornalista Gianluca Semprini. Ospite della puntata, la modella ed ex giocatrice di basket Ilaria Capponi, terza classificata a Miss Italia nel 2007, che è tornata a parlare di un tema molto delicato, quello dei disturbi alimentari, dopo aver annunciato il suo ritiro dalle passerelle. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un momento importante per la Capponi si è trasformato in un brutto episodio.

L’annuncio del ritiro

Era lo scorso 7 febbraio quando, la statuaria modella ha fatto sapere via social di volersi ritirare definitivamente dalle passerelle. “Sono andata da due agenzie per propormi come modella — ha scritto Ilaria Capponi nel post — e la risposta è stata: non abbiamo modelle taglia 42 perché non abbiamo clienti con quella taglia di campionario”. Proprio per queste parole, l’ex giocatrice di basket ha deciso di mettere un punto alla sua carriera da modella, sostenendo di averne abbastanza di “quel lavoro che per anni le ha dato tutto, ma che ora.. le toglierebbe e basta”.

L’episodio “incriminato”

Proprio i disturbi alimentari sono stati il tema della sua ospitata a Italia Sí. Ilaria ha raccontato di aver iniziato il suo percorso da modella all’età di 14 anni e che quando giocava a basket le veniva detto di avere le gambe troppo grosse, nonostante fosse sottopeso dal momento che aveva 9 chili in meno rispetto ad adesso che è una taglia 42. Come se non bastasse, la Capponi ha anche rivelato di aver assistito ad episodi in cui alcune modelle mangiavano del cotone per saziarsi senza ingrassare. Ilaria, in passato, ha sofferto di bulimia, una sofferenza dettata dalle insinuazioni sulla sua forma fisica.

Ad indignare il pubblico a casa, le affermazioni di Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi (in arte Platinette) che si sono lasciati andare a commenti poco rispettosi nei confronti delle modelle e della Capponi stessa. In particolare, Mariotto, a proposito delle modelle, ha affermato: “È meglio vestirle che dar loro da mangiare”. Poi ha aggiunto: “Mangiano come le cavallette perché comunque sono alte”. E ancora, ha detto: “Cosa vuoi che sia mangiare cotone?”. Fu proprio Mariotto, peraltro, a giudicare l’ormai ex modella troppo grassa nel 2007 a Miss Italia. Come se non bastasse, a rincarare la dose ci ha pensato Coruzzi che, in prima battuta, ha sostenuto quanto Ilaria possa far la modella, visto il suo fascino; tuttavia, al momento dell’uscita di Ilaria dallo studio, Platinette ha chiosato: “Comunque ha il cu*o basso”. Commento prontamente tagliato nella versione integrale pubblicata su RaiPlay.

Le scuse di Mauro Coruzzi

Poche ore fa, a seguito degli aspri commenti scatenatisi dopo le tristi uscite di ieri, Coruzzi sui social ha deciso di porgere le sue scuse: “Le mie scuse a Ilaria Capponi per l'infelice battuta fatta durante Italia Sì: era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono”. Poi ha proseguito: “Vorrei fare ancora le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella che è stata oggetto di una battuta infelice da parte mia. Ho incontrato Ilaria sul treno e le ho fatto le mie scuse, che sono state anche filmate da lei. Io sono scema, ma non faccio bodyshaming”.

A tutto questo, la stessa Ilaria ha replicato attraverso una Instagram Story: “Non voglio rovinarmi la domenica, so tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta”. E ancora, ha detto rivolgendosi ai suoi follower: “Credo che la vicenda si commenti da sola... E che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare”.