"Ho stappato una bottiglia...". Quello scambio tra Amadeus e Giorgia che insospettisce il pubblico

Il caso delle scarpe di John Travolta sta tenendo accesi i riflettori sul festival di Sanremo in modo collaterale rispetto alle canzoni in gara. La Rai si dichiara completamente estranea alle dinamiche che potrebbero aver portato l'attore a indossare le scarpe antinfortunistiche del suo sponsor. Anzi, tramite i suoi dirigenti l'azienda ha fatto sapere che è pronta ad adire le vie legali contro qualunque soggetto abbia avuto un ruolo. Senza mezzi termini, Ciannamea e Sergio hanno parlato di "truffa". Sono troppe le "coincidenze" fortunate per l'azienda che sponsorizza Travolta in questo caso. Ma, parlando di coincidenze, c'è un'altra che fa chiacchierare il pubblico a casa. I protagonisti, in questo caso, sono Amadeus e Giorgia, che durante la seconda serata era la co-conduttrice.

A finire sotto l'occhio attento del pubblico, nello specifico, c'è uno scambio tra i due che inizia con una battuta del direttore artistico nei confronti della cantante che gli fa da spalla: " Senti, vuoi rivelare al pubblico, visto che tra poco ci regalerai alcune delle tue canzoni, dei grandi successi, con un'atmosfera incredibile, come ti prepari vocalmente ad affrontare il palco? ". Pronta la replica di Giorgia, una delle voci femminili più belle che l'Italia abbia mai avuto: " Lo devo dire? Perché tu lo sai... ". Uno scambio simpatico tra i due, che per qualche secondo si rimbalzano le battute fino a che la cantante non fa la "rivelazione" chiesta dal conduttore: " Prendo coraggio con un goccino di bollicina rigorosamente italiana, un goccino ".