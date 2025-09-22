Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto "solidarietà" dalla sinistra

Si dice spesso che biosogna guardare la sostanza e non la forma ma, soprattutto in tv, la forma è la sostanza. Ed è per questo che la sfuriata di Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca stride. Iacchetti è un esperto di lungo corso, uno dei senatori della televisione pubblica nel nostro Paese: ha intrattenuto per decenni il pubblico di Canale5 dietro il bancone di Striscia la notizia, ha fatto serie tv e ha nel curriculum un numero tale di conduzioni e presenze televisive che quanto visto su Rete4 non sembra in linea con quello che finora ha fatto conoscere al pubblico.

Perché il problema è sempre lì: la forma. Che entrasse in contrasto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, era prevedibile, perché altrimenti non sarebbero stati chiamati a un confronto, ovviamente. " Pezzo di me**a, stro***, io vengo e ti prendo a pugni " non è sicuramente una frase che ci si aspetterebbe di sentire da Iacchetti nei confronti di un interlocutore che, per quanto a lui potesse apparire provocatorio, non stava in quel momento alzando il tono dello scontro. Quella minaccia, che appare perfino ridicola a fronte dei numerosi "me ne vado" detti da Iacchetti e non rispettati, è quanto di peggio possa essere detto in televisione, benché a tarda ora. Perché è la dimostrazione lampante che quando terminano gli argomenti avanza la violenza, anche se solo delle parole. Anche negare un contraddittorio è un comportamento contrario a qualunque regola etica, anche alla democrazia, eppure Iacchetti ha chiesto anche quello. " Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché c'è un solo esercito ", ha detto il conduttore, dimenticandosi di Hamas e dei video da loro stessi pubblicati.

Dopo quella sfuriata, Iacchetti si è lamentato che " non c'è stato un politico di sinistra che mi abbia dato la sua solidarietà ".

E non si capisce perché avrebbe dovuto, a fronte di una discussione che, evidentemente, il conduttore è riuscito a gestire da solo. Non c'è stata alcuna aggressione che avrebbe meritato solidarietà dalla sinistra ma una discussione tra due parti opposte. Che è la democrazia.