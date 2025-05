Rampini fulmina la sinistra: la stoccata all’ex collega

Ascolta ora 00:00 00:00

Una stoccata alla sinistra anti-Trump e una critica alla stampa progressista italiana. Federico Rampini non è sicuramente vicino alle istanze dell’attuale governo di centro destra, ma la sua onestà intellettuale lo obbliga ad analizzare la realtà con uno sguardo freddo e distaccato, lontano da qualsiasi pregiudizio ideologico. Così, in uno scontro piuttosto accesso con l’ex collega di Repubblica Claudio Tito, l’editorialista del Corriere della Sera si toglie qualche sassolino dalla scarpa e infilza la gauche politica e mediatica. A Restart, il talk show politico in onda su Rai3, i due opinionisti hanno avuto un diverbio aspro.

"La cosa diciamo più sorprendente - ha spiegato il giornalista - è che negli Stati Uniti nessuno si pone in maniera seria il problema del conflitto di interessi di Trump. Noi in passato ce lo siamo posti tante volte...”, ha esordito la penna di repubblica criticando ovviamente l’operato del presidente americano repubblicano. La replica di Rampini non si è fatta attendere. "Ma per favore. Non è vero, non è vero: è tutti i giorni in prima pagina sul New York Times il conflitto di interessi. Ma chi lo dice che non se lo pone nessuno in America? Leggete i giornali americani. Queste sono delle affermazioni di ignoranza totale, è imbarazzante questa ignoranza. Di cosa state parlando?", risponde in maniera piccata la firma del Corriere. Un modo per smontare in piccoli pezzi la narrazione del collega comoda alla sinistra nostrana.

"La tua ignoranza politica è sorprendente - il contrattacco di Tito - perché il fatto che pochi mesi fa il presidente americano sia stato eletto significa che i cittadini americani questo problema non se lo sono posto". "No ma tu hai detto che non ne parla nessuno - ha replicato Rampini - hai appena detto una grande balla".