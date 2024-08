Castello delle Cerimonie, il video di Imma Polese che fa infuriare tutti - GUARDA

Ascolta ora 00:00 00:00

Per chi segue le vicende di Grand Hotel La Sonrisa, meglio nota come "Castello delle cerimonie", sa che di recente ci sono stati dei problemi. Lo scorso febbraio, infatti, il magnifico edificio edificato a Sant'Antonio Abate (Napoli), è stato confiscato per abuso edilizio. A stabirlo è stata la sentenza della Cassazione, che si è espressa in merito a una vicenda risalente al 2011, quando furono contestati degli abusi edilizi realizzati a partire dal 1979. Un duro colpo a La Sonrisa, da anni divenuta lo scenario di un programma tv molto seguito con il nome di "Castello delle cerimonie" - inizialmente il nome della trasmissione era "Il boss delle Cerimonie", quando Antonio Polese, il capostipite, era ancora in vita.

A seguito della confisca, è stato cominunicato ai diretti interessati che, per continuare a usufruire della struttura, era necessario pagare un regolare canone di occupazione al Comune di Sant'Antonio Abate, entrato in possesso della proprietà. In questi mesi, molti dei lavoratori impiegati al Grand Hotel La Sonrisa hanno fatto sentire la loro voce, esprimendo preoccupazione e timore per il futuro. Cosa ne sarà del "Castello", della trasmissione e del loro posto di lavoro?

Con una simile premessa, ad alcuni non sono piaciute le immagini di Imma Polese, "regina" del Castello delle cerimonie e figlia di Antonio Polese, che fa festa a bordo di uno yacht insieme al marito. Alcuni video pubblicati su TikTok mostrano infatti Donna Imma e il marito Matteo che festeggiano Ferragosto in un modo decisamente lussuso che di certo non fa pensare a problemi finanziari di sorta. La coppia è felice e sorridente, si abbraccia a bordo dell'imbarcazione, e si lascia immortalare mentre consuma gamberoni, aragoste e champagne. Un pranzo luculliano che in pochi potrebbero permettersi.

Tanto è bastato per far esplodere la rabbia degli utenti sui social. In poche ore i filmati hanno ottenuto moltissime visualizzazioni. Si parla addirittura di 3 milioni e mezzo. Non sono mancati i commenti, alcuni dei quali anche piuttosto negativi. In tanti si sono chiesti come possano i Polese permettersi così tanto nonostante i problemi del Castello.

" Non si ostenta così il cibo. Con il costo di questo cibo avreste mandato a scuola per un anno 100 bambini in Africa ", si legge dunque fra i messaggi sotto il video. " Dicevano che gli avevano sequestrato tutto ", commenta qualcuno.

Ma non stavano in bancarotta?"

, fa eco un altro.

A quanto pare, però, nulla impedisce ai Polese di festeggiare in barca. A quanto pare si tratta di una tradizione di famiglia, come spesso raccontato dai diretti interessati.