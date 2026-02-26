Incidente per Patty Pravo, cade dalla sedia in sala stampa

Una caduta, per fortuna senza conseguenze, ha creato un momento di brio durante il Festiva di Sanremo. Protagonista Patty Pravo, storica icona della musica italiana, che si è trovata in "difficoltà" durante la conferenza stampa con i giornalisti.

Cosa è successo

Anche a Patty pravo è piaciuta l’uomo che cade #Sanremo2026pic.twitter.com/23gqnaxq00 — Heartless (@Heartless_103) February 26, 2026

La Pravo entrando in sala stampa per rispondere alle domande, ha cercato di sedersi, ma evidentemente ha preso male le “misure” ed è caduta a terra sparendo per qualche secondo alla vista. Dopo un primo momento di apprensione, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, la reazione alla sua “ricomparsa” è stata un lungo applauso e anche qualche risata.Il video che ha documentato il momento è diventato virale in pochi istanti, e mostra la cantante perdere l’equilibrio e a rialzarsi grazie ad un riflesso veloce riuscendo a recuperare la posizione senza farsi male.

Vicino a lei l’uomo del “mistero”

Accanto a Patty Pravo durante l’incidente c’era Simone Fosco, figura da tempo al centro della curiosità dei media. Fosco, che la segue da anni, è intervenuto subito per assicurarsi che non si fosse fatta male. Nonostante i pettegolezzi su un possibile legame sentimentale, lo stylist ha sempre smentito ogni voce, il loro rapporto è esclusivamente professionale e di affetto, con Fosco che cura il look di Patty Pravo nelle sue apparizioni pubbliche, incluso il Festival di Sanremo, come ha recentemente ribadito.

In un’intervista a Vanity Fair, ha sottolineato: “Non so come sia nata questa storia, ma Patty è come una famiglia per me. Abbiamo un legame profondo, ma non è mai stato un rapporto amoroso.” Nonostante le smentite, il gossip continua a circolare, alimentato dalla visibilità del duo che, per molti, è ormai inseparabile.

Sanremo 2026, un anno speciale per Patty Pravo

Nonostante l’incidente, Patty Pravo non ha dato troppo peso all’accaduto. Con il suo solito spirito, ha subito ripreso la conferenza stampa, sorridendo e dimostrando la sua consueta eleganza.

Quest’anno è particolarmente significativo per l’artista, che celebra i 60 anni di una carriera straordinaria, costellata di successi che l’hanno consacrata come una delle voci più amate della musica italiana, portando al Festival il brano “Opera”.