Giudici, capisquadra e le altre novità: torna "Io Canto Generation"

Ci siamo. Sta per prendere il via Io Canto Generation, la nuova edizione del talent show di Canale 5, che vede al timone uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, Gerry Scotti. L’appuntamento è previsto per questa sera, mercoledì 9 ottobre, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Tantissime le novità sia sul fronte dei giudici che dei capisquadra, ma l’obiettivo rimane lo stesso: scovare dei giovani talenti.

Il format

Come è noto, Io Canto Generation è la versione rivisitata del format Io Canto; è per questo che i protagonisti sono giovanissimi. La trasmissione, infatti, punta sui ragazzi di età compresa tra i 10 e 15 anni, i quali si sfideranno - nonostante la giovane età - mostrando le loro doti canore.

Le puntate previste per lo show musicale sono 6 e i 24 concorrenti – suddivisi in sei squadre - si sfideranno di settimana in settimana sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. A capitanare le squadre, sei illustri coach, appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica; le esibizioni, invece, verranno valutate da una giura scelta ad hoc. In ciascuna puntata, attraverso una serie di sfide, verrà stilata una classifica basata sui voti assegnati dai giudici, ma le preferenze del pubblico in studio avranno il potere di stravolgerla. A partecipare anche Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui parere influirà sul risultato finale.

I giudici e le squadre

Come anticipato, le sei squadre di Io Canto Generation saranno capitanate da sei protagonisti del panorama musicale italiano. Per quest’anno, però, è prevista una new entry. Stiamo parlando della cantante Lola Ponce che affiancherà in quest’avventura i colleghi (e riconfermati) Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Un’occasione unica per i giovani artisti che potranno esibirsi insieme ai loro coach e fare tesoro dei loro consigli.

Anche sul fronte giuria non mancano le novità. Ai giudici della precedente edizione, infatti, si aggiunge Iva Zanicchi.

La cantante ricoprirà il ruolo di giurata insieme ad. Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere per scoprire i nuovi protagonisti della seconda edizione di Io Canto Generation.