Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla quinta puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È in arrivo il quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 4 giugno, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata della diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Protagonisti, come sempre, i naufraghi che continuano a far discutere; a raccontare le loro avventure, in diretta dallo studio, la conduttrice Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

Continuano le incomprensioni tra i naufraghi in Honduras. Al centro delle polemiche, ormai da diverse settimane, Teresanna Pugliese che, nel ruolo di leader, non si è risparmiata nell’esprimere la propria opinione. Anche Dino Giarrusso è stato protagonista di accese discussioni scoppiate su Playa Dos, soprattutto a causa delle nomination della scorsa puntata. E ancora, seppur sbarcati da poco in Hondras, i tre nuovi arrivati, Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati, hanno scatenato diverse querelle.

Dopo l’eliminazione di Alessia Fabiani della scorsa puntata, questa sera, lo “spirito dell’Isola” ha previsto una doppia eliminazione. Così, non sarà soltanto uno dei tre naufraghi al televoto a dover abbandonare il reality, ma anche un secondo concorrente. Chi avrà la peggio? Per i naufraghi, inoltre, è in arrivo anche un’importante prova ricompensa che “potrebbe mettere in difficoltà il leader”. Quest’ultimo, infatti, sarà chiamato a prendere importanti decisioni. Infine, in studio tre ex naufraghe che – per motivi diversi – hanno lasciato il gioco: Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il terzo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Patrizia Rossetti Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Patrizia Rossetti con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Mario Adinolfi. Meno bene, invece, Dino Giarrusso. Come anticipato, però, ci sarà anche una seconda eliminazione e, per scoprirlo, bisognerà attendere la puntata di questa sera.