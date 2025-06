Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla sesta puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano poche ore alla sesta puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 11 giugno, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il sesto appuntamento della diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Protagonisti i naufraghi che, giorno dopo giorno, su Cayo Cochinos, continuano a mettere a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. A raccontare le loro avventure, in diretta dallo studio, la conduttrice Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

All’Isola dei Famosi è sempre tempo di discussioni. Così, continuano le incomprensioni tra i naufraghi che questa sera verranno messi a dura prova. Come reagiranno i concorrenti che sono già provati dalle settimane trascorse in Honduras tra la fame e accese incomprensioni? Secondo le anticipazioni, infatti, tutti i naufraghi saranno a rischio Nomination e si prospetta una serata – come rivela il comunicato - “in cui paure e limiti personali dovranno essere superati, perché ogni errore potrebbe costare caro”.

Nella scorsa puntata, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis, sono stati eliminati, ma hanno comunque accettato la seconda possibilità offerta dallo “spirito dell’Isola” di rimanere ancora in gioco. Tuttavia, pare che i due naufraghi, isolati dal resto del gruppo sull’ultima spiaggia, non riescano a trovare un punto di incontro. Infine, questa sera è prevista una doppia eliminazione attraverso un televoto flash.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà un nuovo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Teresanna Pugliese con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Loredana Cannata. Meno bene, invece, Jasmin Salvati. Come anticipato, però, ci sarà anche una seconda eliminazione e, per scoprire chi sarà il secondo naufrago a dover abbandonare l'Isola, bisognerà attendere la puntata di questa sera.