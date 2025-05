Isola dei famosi, prima tegola per Dino Giarrusso: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Quest’anno la politica è sbarcata sull’Isola dei Famosi ma i risultati lasciano a desiderare. Tra i concorrenti della nuova edizione ci sono infatti sia Mario Adinolfi sia Dino Giarrusso, due politici di lungo corso con una lunga carriera alle spalle. Per l’ex europarlamentare del Movimento 5stelle Dino Giarrusso, però, l’avventura non è ancora iniziata. Il giornalista non ha fatto parte della prima puntata perché ha subito un infortunio: ecco di cosa si tratta.

“All’appello mancano due naufraghi…Uno di loro è Dino Giarrusso, che ha avuto un infortunio…”, ha esordito la conduttrice Veronica Gentili. Che poi ha tenuto comunque a tranquillizzare subito tutti che non è assolutamente grave, ma giusto di lieve entità: “Ha avuto un piccolo infortunio, niente di grave…Tuttavia stasera non può sbarcare in Honduras…”. Nessun problema: il giornalista ed ex politico farà parte della prossima puntata ed è prossimo al suo esordio ufficiale in questa nuova avventura. La Gentili ha tenuto a dire che il politico ed ex iena è già in Honduras: “Gli auguriamo una pronta guarigione subito e la settimana prossima lo aspettiamo in campo…”. Insomma: “Tranquilli perché entrerà nella prossima puntata…”.

Di tutt’altro spirito invece Mario Adinolfi che si è mostrato sorridente seduto su una barca.

“Noi su tante cose la pensiamo in maniera totalmente diversa…Ci siamo scornati in più occasioni…Ma devo dire che io apprezzo tanto il coraggio che hai dimostrato accettando di partecipare all’Isola…Non era per niente scontato…”, lo ha incalzato la conduttrice. Da qui la replica del politico che ha tirato in ballo i suoi haters: “Se ho la determinazione che ho adesso se ho il coraggio di affrontare i disagi che devo affrontare lo devo a loro…"