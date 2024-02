L’esempio di Federico Massaro, Alessio Falsone al veleno: le pagelle del Grande Fratello 23

Tantissimi i temi affrontati nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, 21 febbraio. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede da una parte Beatrice Luzzi e dall’altra Marco Maddaloni. Spazio a Federico che si è lasciato andare ad una lunga riflessione in confessionale, dopo la delusione per le nomination di lunedì scorso. Continua a far discutere il comportamento di Simona Tagli che in Rosy Chin e Alessio Falsone pare aver trovato i suoi “nemici” numero uno. Grandi emozioni, invece, per Greta che ha potuto riabbracciare i suoi nonni. Stefano è stato definitivamente eliminato. Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata che decreterà il primo finalista. A commentare il percorso degli inquilini, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentottesima serata.

Concorrenti

Federico Massaro – voto 8

La settimana scorsa, quando Federico ha superato il televoto, i compagni d’avventura hanno esultato come se l’Italia avesse vinto i Mondiali; nella puntata di lunedì, invece, lo hanno nominato in massa. Il motivo? Probabilmente la sua estrema bontà lo rende l’anello più debole della Casa. Tuttavia, nella serata di ieri, a colloquio con Alfonso Signorini, ha svelato i motivi delle sue fragilità, uscendone a tesa alta. “Taccio, per non ferire nessuno”. Chapeau.

Rosy Chin – voto 4

Lo show di Rosy Chin. Qualcuno le dica di smettere perché lo scherzo è bello quando dura poco. Probabilmente, in questi ultimi tempi, il suo sentirsi fuori dalle dinamiche della Casa l’ha portata a rendersi protagonista di imitazioni che hanno fatto ridere, sì, ma soltanto per i primi dieci secondi. Il troppo storpia.

Marco Maddaloni – voto 6

“È un burattinaio”, ha tuonato Simona Tagli ai danni di Maddaloni; lui, dal canto suo, ride e va dritto per la sua strada, come se la questione non lo scalfisse minimamente. Tuttavia la domanda sorge spontanea: come è possibile che dinanzi a tante “accuse” il campione non reagisca? E se fosse questa la sua vera strategia?

Simona Tagli – voto 6.5

È entrata da poco, ma ha già capito tutto. Secondo lei, c’è “un’opposizione” a Beatrice Luzzi “orchestrata” da Marco Maddaloni. Certo, i modi della Tagli sono decisamente discutibili, però, non possiamo negare che ci veda lungo; d’altronde, chi potrà dimenticare la scena in cui l’attrice viene messa “all’angolino” e Maddaloni la attacca con il gruppo attorno che applaude?

Greta Rossetti – voto 7

Per fortuna non solo triangoli per la nostra Greta. Così ha ricevuto una bellissima sorpresa, incontrando i suoi amati nonni ai quali ha dedicato delle emozionanti parole; a onor del vero, tutto le si può dire tranne che fino ad ora non abbia dimostrato la sua grande bontà d’animo. Non dimentichiamo infatti che, dinanzi ai suoi occhi, il suo ex fidanzato Mirko ha scelto di dare una nuova possibilità alla sua vecchia storia con Perla e la Rossetti non ha battuto ciglio. In quanti avrebbero reagito con tale maturità?

Alessio Falsone – voto 4

“Federico è l’uomo delle frasi banali”, ha chiosato su Massaro. Poi, con i suoi modi sempre all’insegna della “calma”, Alessio gli ha anche dato dell’infantile. Infine – come se non bastasse – sbotta in diretta contro la Tagli tanto che anche Alfonso Signorini ha dovuto richiamarlo all’ordine. L’impressione è che Falsone stia facendo di tutto pur di accaparrarsi clip in puntata e così, sin da quando è entrato nella Casa, tende a sparare a zero su tutti. Non ci sarà un pizzico (e anche più) di esagerazione?

Beatrice Luzzi – voto 7

Dopo una puntata in sordina, la regina di cuori è rientrata in gioco. Senza né se e né ma esprime – come sempre - la sua opinione: “Marco vuole solo vincere”. Per lei, però, brutte sorprese dal momento che, dopo l’uscita di Fiordaliso e Vittorio, ha perso una delle persone più importanti all’interno della Casa, Stefano. Speriamo soltanto che adesso non si butti giù e provi ad arrivare fino in fondo.

Stefano Miele – voto 7.5

Dopo un inizio altalenante, complici alcune incomprensioni con i compagni d’avventura, lo stilista sembrava essersi ripreso, conquistando la fiducia degli inquilini. Stefano, però, nonostante il solido legame con la concorrente più forte della Casa al televoto (anche se adesso incombe la “minaccia” Perla), è stato eliminato dal pubblico. Probabilmente, ha soltanto pagato il fatto di essere stato uno degli ultimi arrivati. Tutto sommato, un buon percorso.

Per il trentottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.5% di share.