"Vergognatevi". "Non ti permettere". Lite tra Bruganelli e il poeta all'Isola dei famosi

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi – la prima condotta da Vladimir Luxuria – è inizia su Canale 5 da poche settimane e i concorrenti sono già ai ferri corti, alle prese con sfide impossibili e la lotta contro i morsi della fame. Più che altro, a poche puntate dall’inizio non scorre buon sangue tra gli opinionisti in studio e alcuni naufraghi.

In particolar modo è proprio Sonia Bruganelli che ha fatto notare, senza mezzi termini, il suo malcontento per alcuni comportamenti di Pietro. Il non-famoso che di professione è poeta, fin dal primo istante si è imposto come un personaggio anti-convenzionale che rema contro lo spirito dell’Isola e, infatti, più volte è stato ripreso dalla padrona di casa. A pungerlo con parole molto forti è stato anche la Bruganelli, durante la puntata che si è svolta nel corso della serata del 22 aprile su Canale 5. Ma andiamo con ordine per capire cosa ha spinto l’opinionista a rispondere per le rime al giovane concorrente.

La polemica ha preso forma a causa di un furto, per ora senza un colpevole, che è avvenuto sull’Isola e lontano dalle telecamere che, per l’appunto, è stato uno degli argomenti più caldi della puntata andata in onda in prima serata. Come ha raccontato Luxuria, uno dei naufraghi avrebbe rubato un cestino di riso a un cameraman e nessuno avrebbe confessato il misfatto. Per questo motivo, la conduttrice ha annunciato che alla Playa i concorrenti troveranno il fuoco spento.

Dato che nessuno dei concorrenti ha deciso di esporsi per evitare la punizione, Sonia Bruganelli parte all'attacco. L’opinionista crede che sia stata Khady a rubare il cibo, dato che aveva già fatto un gesto del genere nelle settimane precedenti. " Perdonami, Khady. Ma con quale faccia vieni a parlare degli altri quando tu hai dichiarato che avevi la coscienza pulita, quando poi abbiamo visto che il riso te lo sei mangiato? ", si domanda la Bruganelli. La concorrente però non sta al suo posto e si difende: " È una cosa che si può capire. Siamo qua e stiamo morendo di fame ". Sonia Bruganelli ribatte e cerca di andare a fondo della questione. “ Io sono d'accordo con voi perché quello che stiamo dicendo dall'inizio è che voi davvero morite di fame. Avete rubato un po' di riso, insomma, ditelo però ”. Ed è qui che il Poeta interviene e si scaglia contro l’opinionista.

“Vergognatevi ”, tuona di fronte le telecamere. “ Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza ”, afferma. Ovviamente, Sonia Bruganelli non sta ferma lì a guardare e scatena il caos con una sua pungente replica. “L e parole hanno un peso e non ti devi permettere di dire vergognatevi. Io sono stata pagata per stare qui, tu sei stato pagato per stare lì ”.

Nonostante ciò, il finale per i naufraghi è stato amarissimo.