"L'Altra Italia" è già finita

Non poteva andare diversamente: quando una trasmissione di una rete nazionale come Raidue interessa solo 200.000 spettatori e l'1,2 per cento di share non può che essere archiviata. Succede così per L'Altra Italia, di cui domani andrà in onda l'ultima puntata. Si chiude così il breve esperimento del programma di approfondimento che la Rai ha deciso di mettere in prime time sul secondo canale al giovedì. Proprio nella sera dove molti altri hanno fallito e dove ormai altre trasmissioni ben più radicate e strutturate (La7 e Rete4), hanno ormai fidelizzato la fetta di pubblico interessata alla politica e all'attualità. Si credeva, in Rai, che ad Antonino Monteleone (foto) bastasse l'esperienza maturata da Iena su Italia Uno per imbastire un programma interessante. Invece il pubblico è scappato via. Tra l'altro non si capisce perché continuare a programmare serate di news in una rete, per scelta, votata all'intrattenimento.

Comunque, ora, la Rai comunica che insieme al conduttore Monteleone «avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto

più efficaci». Tradotto: si passerà alla comfort zone della seconda serata o non si farà più nulla. Al di là di tutte le critiche - a volte pretestuose - che vengono rivolte alla tv pubblica, questa scommessa è stata persa.