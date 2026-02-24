A Laura Pausini e Carlo Conti il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni

È stata una serata carica di energia e grandi emozioni quella dell’Opening Party organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, appuntamento che tradizionalmente inaugura la settimana del Festival di Sanremo. Un evento esclusivo che ha riunito artisti, conduttori e volti noti dello spettacolo per celebrare la musica italiana in un’atmosfera di festa e condivisione. A fare da cornice alla serata, il prestigioso Royal Hotel Sanremo, dove oltre 530 invitati hanno preso parte a un party che ha dato ufficialmente il via alla kermesse canora più amata del Paese.

La consegna dei Telegatti

Tra gli attimi più intensi della serata, la consegna dei Telegatti ai due volti scelti per guidare il Festival, Carlo Conti e Laura Pausini. A premiare i conduttori è stato il direttore del magazine, Aldo Vitali, che ha voluto rendere omaggio al loro impegno e al ruolo centrale nella nuova edizione della manifestazione. La consegna dello storico riconoscimento, tra applausi e sorrisi, ha rappresentato uno dei passaggi più emozionanti dell’intero evento.

Oltre 530 ospiti per celebrare la musica

Il parterre era ricchissimo, dagli artisti in gara ai protagonisti della categoria giovani, fino ai volti del DopoFestival e a numerose personalità del mondo dello spettacolo. Tra i presenti, anche nomi noti della televisione e della musica che hanno voluto condividere l’inizio di una settimana così significativa. L’atmosfera conviviale ha favorito incontri, abbracci e brindisi, trasformando la serata in un grande momento di festa collettiva dedicata alla storia e al presente del Festival.

Il taglio del nastro

L’Opening Party è iniziato ufficialmente con il simbolico taglio del nastro al nuovo Sorrisi The Beach Club, spazio ideato per ospitare per tutta la settimana interviste, incontri e format speciali. A inaugurarlo, Aldo Vitali insieme a Carlo Conti, suggellando l’inizio delle attività sanremesi del brand. Qui prenderà vita un palinsesto quotidiano di appuntamenti con gli artisti, tra colazioni-intervista, aperitivi tematici e format originali pensati per raccontare il Festival da prospettive sempre nuove. Lo spazio, aperto anche al pubblico, diventerà un punto di riferimento per fan e curiosi desiderosi di vivere da vicino l’atmosfera della manifestazione.

Il flash mob a sorpresa

A rendere ancora più speciale la serata è stato l’inaspettato flash mob firmato ANIMEniacs Corp. Il gruppo ha travolto gli ospiti con un mashup delle canzoni più iconiche passate sul palco dell’Ariston, intrecciando grandi successi che hanno fatto la storia del Festival. Un viaggio musicale che ha unito generazioni diverse e trasformato la sala in un coro collettivo, tra nostalgia e pura energia.

DJ set, brindisi e dolci d’autore

Dalle 22 fino a mezzanotte la pista si è animata con il DJ set di Tommaso Replica, che ha fatto ballare gli invitati con remix e hit amatissime, molte delle quali diventate virali anche sui social. A rendere ancora più esclusiva la serata, le pregiate cuvée di Comte de Montaigne, partner dell’evento, che ha portato in sala una preziosa Mathusalem firmata dagli artisti come ricordo della notte sanremese.

Spazio anche alla creatività dolciaria con Lavoratti 1938, che ha realizzato una scenografica opera a forma di pianoforte con raffinate monoporzioni al cioccolato monorigine Ecuador. Non è mancato il tocco iconico di Martini, che ha accompagnato la festa con le sue varianti di Spritz, inclusa la proposta analcolica.

Un hub creativo nel cuore di Sanremo

Costruito attorno alla suggestiva piscina progettata da Giò Ponti, il Sorrisi The Beach Club si presenta come uno spazio immersivo di oltre 500 metri quadrati. Qui, per tutta la durata del Festival, si alterneranno interviste, vodcast e format originali, tra cui le “Colazioni con il direttore” e appuntamenti pomeridiani dedicati agli aperitivi. Grande attenzione anche al racconto digitale, il profilo TikTok @tvsorrisi sarà il centro nevralgico di backstage, incontri con creator e contenuti esclusivi, offrendo alla community uno sguardo autentico e dinamico sulla settimana più attesa della musica italiana.

Un inizio in grande stile, dunque, che conferma ancora una volta il ruolo dicome punto di riferimento per artisti e pubblico, custode della magia che ogni anno rende unico il Festival di Sanremo.