"Neanche i vermi ti mangiano". La coppia di abusivi insulta la proprietaria di casa e attacca i giornalisti

Occupazioni abusive, insulti e minacce. La stagione di Fuori dal Coro riparte di domenica sera ma le storie di degrado e illegalità, purtroppo, sono sempre le stesse. Questa volta a finire nel mirino della trasmissione di approfondimento guidata dal giornalista Mario Giordano è una coppia di occupanti abusivi che si permette di insultare sia la legittima proprietaria sia l’intera troupe giornalistica di Rete 4.

Erika Michela Barbieri occupa abusivamente da 4 mesi, col compagno, la casa di Carla.

Gli abusivi hanno pure preso a schiaffi la proprietaria, facendola finire al pronto soccorso con un trauma cranico e una prognosi di 5 giorni.



Il servizio di Matteo Nalin a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/0Q1vu25skn — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 7, 2025

La protagonista dello scontro è Erika Michela Barbieri che occupa abusivamente da 4 mesi, col compagno, la casa di Carla. Gli abusivi hanno pure preso a schiaffi la proprietaria, facendola finire al pronto soccorso con un trauma cranico e una prognosi di 5 giorni. Tutto questo non basta e, proprio davanti alle telecamere di Fuori dal Coro, scoppia una rissa verbale. Il compagno dell’occupante grida subito contro la proprietaria: “Noi non siamo abusivi di niente”. Poi, a stretto giro, arrivano gli insulti più pesanti. “Lei è una persona di merda, neanche i vermi la mangiano a lei per quanto è una persona di merda”. La sua spalla è la moglie che si rivolge ai giornalisti con una minaccia tanto grave quanto netta. “Se vengo fuori te le do anche a te guarda”. Il riferimento è sia alla proprietaria sia alla troupe che sta registrando lo scontro. La reazione della proprietaria non si fa attendere. “Io sono disperata, voglio tornare a casa mia”. Una storia di illegalità che suscita i commenti degli utenti via social.

“Eh pensare che molto probabilmente la casa di Carla è stata acquistata col frutto di anni di sacrifici e di rinunce, ma tale argomento non fa parte del delirante e isterico idealismo della sinistra proteso a proteggere a priori gli abusivi”, scrive legittimamente un follower della trasmissione.