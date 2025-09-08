Abbonati
TV

"Neanche i vermi ti mangiano". La coppia di abusivi insulta la proprietaria di casa e attacca i giornalisti

Nel mirino della trasmissione di approfondimento guidata dal giornalista Mario Giordano una coppia di occupanti abusivi che si permette di insultare sia la legittima proprietaria, sia l’intera troupe giornalistica di Rete 4

Occupazioni abusive, insulti e minacce. La stagione di Fuori dal Coro riparte di domenica sera ma le storie di degrado e illegalità, purtroppo, sono sempre le stesse. Questa volta a finire nel mirino della trasmissione di approfondimento guidata dal giornalista Mario Giordano è una coppia di occupanti abusivi che si permette di insultare sia la legittima proprietaria sia l’intera troupe giornalistica di Rete 4.

La protagonista dello scontro è Erika Michela Barbieri che occupa abusivamente da 4 mesi, col compagno, la casa di Carla. Gli abusivi hanno pure preso a schiaffi la proprietaria, facendola finire al pronto soccorso con un trauma cranico e una prognosi di 5 giorni. Tutto questo non basta e, proprio davanti alle telecamere di Fuori dal Coro, scoppia una rissa verbale. Il compagno dell’occupante grida subito contro la proprietaria: “Noi non siamo abusivi di niente”. Poi, a stretto giro, arrivano gli insulti più pesanti. “Lei è una persona di merda, neanche i vermi la mangiano a lei per quanto è una persona di merda”. La sua spalla è la moglie che si rivolge ai giornalisti con una minaccia tanto grave quanto netta. “Se vengo fuori te le do anche a te guarda”. Il riferimento è sia alla proprietaria sia alla troupe che sta registrando lo scontro. La reazione della proprietaria non si fa attendere. “Io sono disperata, voglio tornare a casa mia”. Una storia di illegalità che suscita i commenti degli utenti via social.

“Eh pensare che molto probabilmente la casa di Carla è stata acquistata col frutto di anni di sacrifici e di rinunce, ma tale argomento non fa parte del delirante e isterico idealismo della sinistra proteso a proteggere a priori gli abusivi”, scrive legittimamente un follower della trasmissione.

