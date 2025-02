"L'ho messo nelle mutande...". Antonella Clerici fa esplodere il web

Ascolta ora 00:00 00:00

Sicuramente bella musica, anche gossip, ma il Festival di Sanremo è anche fatto dalle gaffe e dai siparietti un po' scomodi e volgarotti. Il bello della diretta, direbbe qualcuno. Il primo siparietto che ha infiammato i social network ha visto protagonista Antonella Clerici, scelta da Carlo Conti come coconduttrice insieme a Gerry Scotti. Dopo un primo botta e risposta legato alla sua mise particolarmente audace – “Ti conosco da tanti anni ma così sexy non ti avevo mai visto” le parole del conduttore, “Grazie, ma sai com’è: sono le ultime cartucce…” la replica della collega e amica – i tre volti del piccolo schermo hanno ricordato tra le lacrime Fabrizio Frizzi. “Se fosse ancora con noi, qua ci sarebbe un quarto amico. Ma in qualche modo Fabrizio Frizzi è qui con noi…” le parole di Conti. Ma è un altro il passaggio ad aver acceso il dibattito in rete.

Gerry Scotti ha infatti parlato di un cornetto portafortuna regalato da Conti prima della diretta. E ad un certo punto ha chiesto alla Clerici dove lo avesse messo. La risposta ha sorpreso tutti, sia i colleghi sul palco che gli ospiti del teatro Ariston: “Io l’ho messo nelle mutande. Qui (indicando il seno, ndr) sarebbe caduto”. Tante le risate, seguite dalla chiusura di Scotti: “Io l’ho assicurato alla pancera”.

Ma come dicevamo il siparietto non è passato inosservato.

"Il cornetto della Clerici all’asta su onlyfans post serata?" ha ironizzato un utente. E ancora, un altro utente: "Il trash lo poteva portare solo lei". Nel mezzo una serie di battute più o meno volgari. Ma Sanremo è anche questo, lo sappiamo…