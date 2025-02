Sanremo, al via la prima serata del Festival di Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Al via la 75esima edizione del festival di Sanremo. Dal teatro Ariston, Carlo Conti riceve il testimone simbolicamente da Amadeus, condottiero per cinque edizioni della kermesse canora più importante del Paese. Sul palco questa sera, a condurre con Conti, ci sono Gerry Scotti e Antonella Clerici. Super ospite di serata è Jovanotti mentre tutti i cantanti in gara portano il loro brano.

Sono 29 in tutto gli artisti che si esibiscono nella prima serata, saebbero dovuti essere 30 ma Emis Killa, per motivi personali, ha scelto di non partecipare. La prima serata si apre con un omaggio a, che dà ufficialmente il via al Festival prima della discesa delle scale del conduttore.

Articolo in aggiornamento