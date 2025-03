"L'ho persa per un virus". La rivelazione choc dell'influencer a Verissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

La puntata di Verissimo andata in onda sabato 15 marzo ha visto tra le protagoniste anche Selvaggia Roma, influencer ed ex protagonista di Temptation Island, che ha raccontato la perdita della sua bambina avvenuta alcuni anni fa. Un racconto straziante e disperato quello della donna, che ha definito quella perdita come il più grande trauma della sua vita. " Stai bene? È tutto okay? Respira ", ha cercato di tranquillizzarla la conduttrice, vedendola in grave difficoltà mentre spiegava com'era accaduto.

" La mia ginecologa mi ha riscontrato il Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto. Per noi è un'influenza, ma per la bambina è una cosa mortale. Pur avendo scoperto del virus, ho voluto andare avanti, ma sapevo di avere poche speranze ", ha raccontato Roma a Toffanin, anche come monito per altre donne che dovessero affrontare il medesimo problema. " Vado a fare la analisi e mi danno la notizia che la bambina potesse avere quel virus, che poteva farcela ma con una conseguenza, delle problematiche permanenti, come la cecità. Al quinto mese abbiamo scoperto che lei era infetta, dopo l'amniocentesi, mi è cascato il mondo addosso, perdere mia figlia è stata una tragedia ", ha proseguito, esprimendo tutto il dolore di una donna quando passa dalla felicità per una gravidanza alla consapevolezza d una problematica così grave.