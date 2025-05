"L'Isola" riparte bene

Ascolta ora 00:00 00:00

Certo è che Veronica Gentili (foto), al suo debutto da conduttrice di uno show popolare, ha dato una risposta chiara a chi insinuava che fare un reality le avrebbe tolto la credibilità di giornalista. Consapevole, determinata, diretta, all'inizio con un filo di emozione, mercoledì su Canale 5 ha preso in mano L'Isola dei famosi dai primi minuti e l'ha guidata con precisione come se stesse conducendo un programma di approfondimento, lasciando però spazio anche a qualche sorriso. Insomma ha dimostrato che ci si può contaminare, si possono incrociare molte strade nella vita (lei è attrice, conduttrice, è passata da Stasera Italia a Le Iene), cercando di rimanere se stessa. Il pubblico ha apprezzato: 2.039.000 spettatori con 18,9 per cento di share (anche a se, a dir il vero, la concorrenza su Raiuno con i David di Donatello era debole). L'obiettivo che ha portato alla scelta di mettere lei in conduzione è ancora da dimostrare: tirare fuori dai concorrenti (dal cattolico Adinolfi alla trans Carly, sparita invece la modella Ibiza Altea) storie interessanti e vere, perché la prima puntata era tutta dedicata alla presentazione del cast con il tradizionale tuffo dall'elicottero, le prove e le nomination.

Si vedrà nelle prossime puntate. Accanto a lei, Simona Ventura, dall'aria raggiante nel ruolo di opinionista, dall'alto della sua esperienza si è fatta molto notare senza però togliere spazio alla conduttrice principale.