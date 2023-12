Prima litiga, poi il flirt: Federico Massaro sorprende al Grande Fratello 2023

È entrato da pochissimi giorni nella Casa di Cinecittà e già è diventato uno dei protagonisti. Stiamo parlando di Federico Massaro, modello 29enne nato e cresciuto a Milano. Il gieffino in queste ultime ore è stato decisamente al centro delle dinamiche del Grande Fratello. Così, prima si è reso protagonista di un duro scontro con Rosy Chin e poi ha dichiarato il suo interesse ad Anita Olivieri, che per tutta risposta gli ha dato un due di picche.

Lo scontro con Rosy Chin

Tutto è accaduto durante una mattinata apparentemente “tranquilla”, quando Federico e Rosy erano in bagno per prepararsi e quest’ultima lo avrebbe bagnato accidentalmente. Da quel momento lo scontro è stato inevitabile. Il motivo? I toni utilizzati dal modello che hanno fatto andare su tutte le furie la chef. “Comunque per chiarezza Rosy, se io sto usando il lavandino e ti dico: ‘Va bene vieni, ma non bagnarmi', è così. Punto. Ok? È così, punto, è educazione”, ha detto Massaro. A quel punto, Rosy, alquanto basita, ha replicato: “Punto, cosa! Io sono venuta qua e ho detto: ‘C'è la mia trousse, posso lavarmi qua che sono più comoda?' Ma se ho gli occhi chiusi, come posso vedere se ti bagno?”. E ancora, ha continuato: “Ascoltami, a me ‘punto’ non lo dici. È educazione anche non essere prepotenti e presuntuosi”.

Ma non è finita qua, perché senza remore Federico ha dato della prepotente a Rosy che ha, dunque, ribattuto: “Tu sei prepotente”. Infine, la decisione della Chin: “Facciamo una cosa, stammi lontano. Ma pensa te se io devo essere presa in giro da un ragazzino”. Così, Massaro ha tuonato: “Ma chi ti credi di essere. Sono stato educato, gentile, ti ho dato il posto. Ti ho detto: ‘Non bagnarmi, svegliati'”. Insomma, un clima decisamente teso che ha portato Rosy a chiosare: “Tu chi ti credi di essere. Ma smettila. Punto a me non lo dici. Svegliati che? Ma svegliati tu. Impara tu l'educazione. Maleducato. Ma pensa te questo. È venuto il re a dominare me. È da ieri che mi prendi di mira. Non mi parlare con supponenza”.

La dichiarazione ad Anita

Come se non bastasse, dopo lo scontro con Rosy Chin, Federico ha deciso di rivelare il suo interesse ad Anita che in cambio gli ha dato un due di picche. La confessione è arrivata quando la Olivieri era intenta ad ascoltare una canzone che le evocava dei ricordi personali. È stato a quel punto che Federico le si è avvicinato per fare dei complimenti; un atteggiamento che Anita ha considerato invadente: “Volevo stare in un momento mio”.

Dunque, il faccia a faccia, nelle ore successive è stato inevitabile. “Ti ho già spiegato che non è che non ci sto perché ho una situazione fuori. Non sei il mio tipo. Ora non lo so, non ci conosciamo abbastanza”, ha detto Anita a Federico. Poi, ha proseguito: “Non ti limitare, perché io non ti chiedo di limitarti. Lo so che sei un modello e ci sai fare. Sei un bel ragazzo. Può succedere che magari ci provi con me e non ci sto. Indipendentemente dalla mia situazione fuori. Da quando sto qui dentro mi è capitata una cosa simile con Paolo, con Vittorio. È una cosa mia”.

E ancora, per fare maggiore chiarezza, la Olivieri ha spiegato: “Ti ho detto di non limitarti perché ognuno deve fare il suo percorso. Vittorio disse di essersi fatto da parte con me per la mia situazione. Io non ho mai detto: ‘Ragazzi non mi parlate, perché ho la mia situazione’. Ho detto: ‘Fate quello che volete’. Se una persona non è interessata, ve lo fa capire”. Infine, ha specificato: “Non vorrei far passare che sei tu che ti limiti e non io che ti dico di no. Ma in realtà sono io che ti dico: 'Guarda Fede, non sei il mio tipo'. Non è un insulto o altro, è dirti che ho altre cose per la testa. Anche se tu ci provassi, non credo che cederei. Apprezzo la tua sincerità, qui siamo in una casa. È normale che se ti piace una persona, lo dici”. Così, il modello, rassegnato ha concluso: “Mi limito da solo, rispetto troppo questa tua cosa”.