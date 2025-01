La lotta continua di Goldrake

Ascolta ora 00:00 00:00

Nello scontro frontale contro Report è uscito parecchio malconcio. Ranucci ha battuto Actarus 7 a 3 (per cento di share). Una sfida, secondo qualcuno dotato di parecchia fantasia, messa in campo addirittura dal governo per distogliere l'attenzione del pubblico dalle bordate delle inchieste del programma di Raitre. Immaginazione a parte e ritornando sul pianeta Terra, le puntate finali di Goldrake U, il reboot del mitico Atlas Ufo Robot, andranno in onda stasera sul secondo canale. Cinque episodi realizzati dai maestri giapponesi sull'opera originale di Go Nagai che seguono a quelli andati in onda, appunto, domenica scorsa e prima ancora il 6 gennaio quando avevano conquistato il 5 per cento di share e 1.087.000 spettatori. Esordio galattico che aveva fatto sperare in una missione salvifica del mitico robot verso la povera Raidue e che invece è andato a sbattere contro Super-Sigfrido. Dunque la decisione di anticipare l'ultimo blocco di cartoni al venerdì.

Probabilmente, tanti spettatori che sono cresciuti a pane, Nutella, Actarus e Venusia, si sono visti infrangere il desiderio (impossibile) di rivivere quei momenti magici dell'infanzia. Però, dai, stasera si possono godere ancora un tuffo nel passato con tanto di clip iniziale con le sigle anni '70. E presto riavranno in onda, sempre su Rai, la serie originale nella versione restaurata.