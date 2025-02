"Lui finalista? Sì, io rosico". Lo sfogo di Helena al Grande fratello: cosa c'è dietro

Helena Prestes

Ci sono ancora nervi tesi al Grande fratello, dove l'approdo in finale di Lorenzo Spolverato non va giù a diversi coinquilini così come a molti telespettatori. Il concorrente si è più volte lamentato di essere messo in disparte, di non avere le attenzioni che desiderava e di essere messo in ombra da Helena Prestes. Anche per questo motivo, molti hanno gridato allo scandalo quando hanno scoperto che il primo finalista è stato proprio Spolverato: che siano state proprio le lamentele e il vittimismo a farlo sbarcare alla fase finale con anticipo? Chi può dirlo, sta di fatto che ora è Helena a lamentarsi di Spolverato, in un gioco delle parti che la vede "rosicare" per sua stessa ammissione, per non essere lei quella che ha conquistato la finale (per il momento).

I trascorsi tra i due sono ben noti. Nelle prime settimane di gioco, infatti, Helena e Spolverato sembravano destinati a coltivare una liaison all'interno della Casa poi qualcosa si è irrimediabilmente rotto e i due si sono allontanati. Lei ora è in una relaizone con Javier Martinez mentre lui coltiva la sua storia con Shaila Gatta. Ma tra loro i rapporti sono freddi più che mai. O meglio, i rapporti sono ancora caldi perché sembra esserci un risentimento latente che ne anima l'antipatia reciproca. Non riescono a essere freddi l'uno con l'altra, non riescono a ignorarsi, devono punzecchiarsi continuamente e lo sfogo di Helena è forse un sintomo di questo rapporto ancora vivo anche se mutato.

" Ha sempre fatto strategia della cattiveria, del finto innamorato, un giorno la maschera cadrà. A me rode che è andato in finale perché non vedono da fuori quanto è stato cattivo, lui ride della sua malvagità. Lui è stato insopportabile, fastidioso e bugiardo. Pensa solo alla vittoriahe esempio hai dato tu in questi mesi? Hai conquistato la finale male. Io dò la mia opinione come Stefania. Shaila è diventata devota a Lorenzo perché lui ha manipolato tutti. Il bacio al guru della moda? Secondo me l’ha dato perché lui è un bugiardo. Ha giocato un sacco con noi ", ha attaccato Helena nello scontro con Lorenzo, in soccorso del quale è arrivata Beatrice Luzi, il cui intervento è stato molto criticato. " Questo è l'ennesimo scontro con Lorenzo in cui lui non riesce a dire una parola.

Sono io il cavallo giusto

Ti rode perché avevi puntato sul cavallo giusto, Helena non è andata", ha detto l'opinionista, alla quale ha replicato senza indugio la concorrente, raccogliendo grandi applausi: "".