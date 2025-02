"Mai una novità". Il retroscena sullo sfogo di Lorenzo al Grande fratello

Lorenzo Spolverato

Nervi tesi, tesisissimi nella casa del Grande fratello. Lorenzo Spolverato è sempre più insofferente e ingestibile e nelle ultime ore non ha esistato ad attaccare (nuovamente) la produzione del programma. " Non c’è mai una novità, sempre le stesse cose da cinque mesi. Si parla solo di Helena Prestes, Javier Martinez e Iago Garcia. Che noia ", ha accusato il concorrente, evidentemente insofferente per non essere la prima donna all'interno del reality. Ma cosa succede a Lorenzo?

Entrato nella Casa con la voglia di giocare un ruolo di primo piano nelle dinamiche, le sue scelte lo hanno spesso condizionato e si è ritrovato a fare da semplice gregario, costretto alla posizione di comprimario, in luce solo per le sue intemperanze. Lorenzo soffre in maniera palese il protagonismi di Helena e le attenzioni che le vengono riservate, soffre in maniera profonda di non essere lui la star delle puntate in diretta e che non gli vengano dedicate le clip e le discussioni di cui, invece, gode la brasiliana. Tra i due non corre buon sangue, gli attriti sono iniziati al termine di un avvicinamento sentimentale tra i due e da quel momento non c'è più stato modo di ricucire lo strappo.

L'uscita di Helena a seguito del televoto "punitivo", che ne aveva poi decretato l'eliminazione dal gioco, sembrava avesse fatto tirare un sospiro di sollievo a Lorenzo, convinto a quel punto di poter giocare le sue carte e di poter avere finalmente i riflettori puntati addosso. Ma così non è stato, perché dopo esattamente una settimana Helena è tornata in gioco nonostante la sua "protesta bianca", messa in atto con lo sciopero dei microfoni. Solo pochi giorni fa, preso da un impeto di rabbia, ha scagliato uno sgabello durante una pubblicità, proprio perché si sente messo in ombra dalla brasiliana e dalla storia con Javier, alla quale probabilmente verrà dedicato del tempo anche nella prossima puntata.

Da qui la sua riflessione, mossa quasi dall'invidia verso i concorrenti che riescono a mettersi maggiormente in mostra. Anche lui dentro la casa ha una relazione, un po' altalenante, con Shaila Gatta, ex velina, che in quella sua esternazione si è spesa per dargli ragione.

Ma non solo, ha anche sottolineato, a suo avviso, la carenza di personalità da parte di Stefania Orlando e di Jessica Morlacchi.