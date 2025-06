Magalli, gelo in studio dopo il commento su Adinolfi: Caterina Balivo costretta ad intervenire

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1, Raz Degan è intervenuto per condividere la sua esperienza estrema: un digiuno volontario di dieci giorni svolto per motivi personali e spirituali. Tuttavia, il dialogo ha preso una svolta inattesa quando, prima dell’intervento di un medico chiamato a fornire un parere, Giancarlo Magalli ha fatto una battuta su Mario Adinolfi, concorrente de L’Isola dei Famosi, provocando un momento di imbarazzo in studio.

La frecciata di Magalli

Nel corso del dibattito sul digiuno, Giancarlo Magalli ha fatto una battuta ironica su Mario Adinolfi, noto per la sua corporatura, dicendo: “ No, chiamiamo Adinolfi. Quello s’è magnato un cameraman ”. La frase ha immediatamente attirato l’attenzione di Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione, che pur sorridendo ha ritenuto necessario intervenire per chiarire la posizione del programma.

Lo stop della Balivo

Dopo il contributo del medico, la conduttrice ha preso la parola per fare due importanti precisazioni: " Quando si parla di alimentazione e salute, è fondamentale procedere con molta cautela. Affidarsi ai pareri medici non è una semplice formalità, ma una questione di benessere reale ".

Successivamente, Caterina Balivo ha affrontato con tatto la battuta di Magalli, dicendo: " Con Giancarlo scherziamo spesso, è vero. Tuttavia, oggi esiste una maggiore sensibilità su temi delicati, soprattutto riguardo al corpo delle persone. Quella battuta sul collega giornalista non è stata ben accolta, quindi sarebbe opportuno evitare simili commenti ".

Magalli ha cercato di ridimensionare l’accaduto, replicando: " Ma è lui il primo a scherzarci su, era un gioco… è andato all’Isola anche per questo ".

Nonostante il tentativo di alleggerire i toni, Caterina Balivo ha ribadito con fermezza il suo pensiero, offrendo una riflessione che ha trovato largo consenso: " Va bene finché è la persona interessata a fare ironia. Ma quando sono gli altri a farlo, la percezione cambia ".

L'intervento dei social

Il siparietto ha rapidamente acceso il dibattito sui social, riportando al centro una questione molto discussa: qual è il confine tra ironia e body shaming? L'intervento di Caterina Balivo, misurato e privo di toni polemici, è stato interpretato come un gesto di consapevolezza e

sensibilità. Un modo per sottolineare quanto il rispetto per il corpo degli altri – soprattutto quando si è sotto i riflettori – debba rimanere una, anche in contesti leggeri o di intrattenimento.