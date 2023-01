Fiori d'arancio per Malgioglio, ma lo sposo resta segreto. "Sono cattolico"

L’annuncio è arrivato durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, trasmessa da Rai Radio 2. Il cantautore Cristiano Malgioglio ha rivelato che nel 2023 si sposerà; non si sa ancora con chi, dato che il nome del suo fidanzato attuale resta ancora segreto. Malgioglio ha usato, come di consueto, un tono ironico dicendo: “Ma pensa se quello che mi vuole sposare non lo fa perché mi ama ma perché vuole la mia eredità. No, scherzo. Mi voglio sposare con me stesso. Mi godo 'Tale e quale show'; poi spero di andare a Liverpool insieme a Gabriele Corsi, per l'Eurovision. Cosa farò dopo non lo so” .

L’intervista a cuore aperto

Il cantautore si è aperto di fronte ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio parlando della sua vita. Non poteva mancare la domanda sulla religione. “Sono molto cattolico – ha dichiarato Malgioglio – anche se non sono un praticante. Credo molto, credo in Sant'Antonio che per la mia vita è stato qualcosa di miracoloso, così come è stata miracolosa la Madonna. Nella Madonna rivedo mia madre. Voglio andare a Fatima, ci vado spesso, è una cosa mia che porto nel cuore e che spero di trasmettere anche ai miei amici” . L’autore di numerose e famose canzoni ha ricordato anche l’intervento chirurgico subito qualche tempo fa per asportare un neo maligno. “Grazie a Dio – ha spiegato – non ho dovuto fare la chemio, sono stato miracolato, quando sono stato a Fatima alla Madonnina non ho chiesto assolutamente nulla. Quel neo se non fosse stato trattato così in quel momento forse adesso mi avrebbe impedito di essere qui a parlarne” .

L’infanzia

Gli intervistatori sono andati indietro nel tempo curiosando sull’infanzia del cantautore. “Ero elettrico – ha rivelato – non stavo mai fermo. Ero piccolo ma pensavo già di diventare una starlette. Non era nel gruppo insieme agli altri, mi mettevo in disparte a leggere i giornali di attualità” . Una delle prime cotte di Malgioglio è stata quella per Marlon Brando. “Gli dedicai una canzone – ha aggiunto – come se fosse stato il mio fidanzato” .

Il rapporto con le star