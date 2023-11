“Malore” a Ballando con le Stelle: ecco cosa è successo a Rosanna Lambertucci

Attimi di grande preoccupazione a Ballando con le Stelle, ma è tutta una messa in scena. Stiamo parlando di Rosanna Lambertucci, una delle grandi protagoniste di questa 18esima edizione dello show del sabato sera di Rai Uno. È successo nel corso della puntata andata in onda questa sera, 11 novembre, al termina dell’esibizione: la nutrizionista si è buttata per terra, rimanendovi per qualche secondo.

Il finto malore di Rosanna Lambertucci

La conduttrice è una delle concorrenti più discusse di Ballando, soprattutto per le gag continue con Teo Mammucari, ma nella puntata di questa sera, ha attirato l’attenzione su di sé per un altro motivo. Infatti, Rosanna – che si è esibita per terza – alla fine del suo cha cha con il professionista Simone Casula, si è buttata per terra, fingendo un malore. Così, è rimasta sdraiata per qualche secondo senza alzarsi, anche dopo che la musica si è fermata. È a quel punto che il ballerino ha cercato di “rianimarla”, chiamandola per attirare la sua attenzione; tuttavia, senza ottenere risultati. Dunque, è intervenuta proprio la padrona di casa, Milly Carlucci, che si è precipitata spaventata verso la Lambertucci, chiamandola insistentemente. “Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria” , ha affermato subito Rosanna, percependo probabilmente la preoccupazione di Milly. Poi, Rosanna ha chiesto al giurato Guillermo Mariotto di aiutarla ad alzarsi, ma lui si è rifiutato.

Lo scontro con la giuria

Una volta che Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono arrivati dinanzi ai “temutissimi” giurati, dopo aver scambiato qualche battuta divertente insieme a loro, è intervenuta Selvaggia Lucarelli. “La verità è che stiamo perdendo solo tempo, tu ci hai dato dei ciccioni” , ha subito tuonato la giurata, a proposito delle affermazioni fatte dalla Lambertucci nel corso della settimana, ospite di Storie Italiane.