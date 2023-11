"Tremavo". Lo sfogo di Rosanna Lambertucci su Ballando

L'avventura di Rosanna Lambertucci a Ballando con le stelle potrebbe essere giunta al termine. Nel corso della prossima puntata - in onda sabato 11 novembre - la conduttrice si giocherà la possibilità di rimanere in gara nello spareggio eliminatorio contro Giovanni Terzi. Ma alla vigilia della sfida il popolare volto tv si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della giuria del programma.

Ospite della trasmissione mattutina di Eleonora Daniele, Storie Italiane, Rosanna Lambertucci ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle, una prova impegnativa alla quale non era del tutto preparata: " Sono andata a fare una cosa mettendomi in gioco per dire alle persone 'muoviamoci', chi pensava di dovere fare quelle acrobazie!" . Nonostante l'età e la fatica la Lambertucci ha deciso di mettersi in gioco, ma mai si sarebbe aspettata una giuria tanto pungente.

Lo sfogo di Rosanna Lambertucci

Nel corso della sua ospitata la storica conduttrice si è soffermata soprattutto sui giudizi ricevuti dalla giuria del programma, a suo dire troppo severi e a tratti umilianti. Così l'orgoglio è venuto fuori. " Io, che sono una che ha fatto veramente la storia della televisione, ma mi posso sentire trattare in quel modo? Sinceramente, ma uno si mortifica. Rimango senza parole", ha detto Rosanna Lambertucci a Storie Italiane, proseguendo: "A quel punto dico 'no comment'. È la cosa più elegante che posso fare. Che bisogno c'era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio" . Nel corso delle prime tre puntate, in effetti, la conduttrice non ha replicato alle critiche ricevute dopo l'esibizione, incassando i voti negativi e sperando nel sostegno del pubblico. Ma la classifica finale non l'ha premiata, almeno fino a oggi.

"Il pista ho un blackout"