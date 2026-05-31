"Manca un compagno di viaggio". Il saluto di Mara Venier a Teo Mammuccari

In tanti si erano interrogati sul perché, durante la penultima puntata di Domenica In, Mara Venier avesse preso il posto di Mammuccari alla conduzione del suo gioco "La cassaforte di Teo" senza tuttavia spendere una parola per il collega né fornire alcuna spiegazione circa la sua assenza.

Tra coloro i quali si chiedevano se alla base del gesto ci fossero degli attriti derivanti ancora dalla ormai nota querelle nata durante il saluto a un cameraman che andava in pensione e chi sosteneva l'esistenza di ruggini coi vertici della Rai, le teorie si sono sprecate, ma quanto accaduto nell'atto conclusivo della celebre trasmissione televisiva pare aver chiarito una volta per tutte ogni dubbio.

Durante i minuti finali, quelli cioè tradizionalmente dedicati ai saluti e ai ringraziamenti rivolti dalla padrona di casa ai vari collaboratori, c'è stato infatti un momento per rivolgere un affettuoso messaggio proprio a Teo Mammuccari, assente per la seconda settimana consecutiva da Domenica In proprio per via di una rottura insanabile con l'azienda. Secondo indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il comico ha reagito in malo modo alla bocciatura di un suo progetto rimasto top secret per i palinsesti estivi e, soprattutto, alla mancata riconferma del programma "Lo spaesato" su Rai 2. La grande amarezza ha spinto il 61enne romano a disertare le ultime due puntate del programma.

“Voglio ringraziare la Rai, il vicedirettore vicario Anna Nicoletti che mi è stata vicino con affetto e professionalità", ha dichiarato Mara Venier durante i minuti conclusivi del programma. "Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene", ha aggiunto, mettendo a tacere quanti continuavano a ipotizzare che, oltre ai problemi con l'azienda, ci fossero ancora delle evidenti scorie tra la conduttrice e il comico. Al messaggio distensivo di saluto e di ringraziamento si è voluto unire anche Tommaso Cerno: "Tutti ti vogliamo bene": una conclusione più che necessaria per stemperare le forti tensioni che anche il pubblico da casa era riuscito chiaramente a percepire.

“È stata un'esperienza meravigliosa, al tuo fianco mi hai fatto riscoprire l'origine del mio lavoro, del fare il giornalista, i problemi delle persone normali con il tuo garbo e la tua intensità”, ha aggiunto rivolgendosi direttamente alla padrona di casa il direttore de Il Giornale.