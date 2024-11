La maratona in tv da Vespa a La7

Ascolta ora 00:00 00:00

Se siete galvanizzati dalla sfida tra Harris e Trump, la tv italiana vi offre una vasta scelta per seguire le elezioni Usa. Partiamo dalla Rai: la non-stop comincerà alle 23,40 di stasera su Raiuno con Bruno Vespa e «Porta a porta» (e Tg1) che si concluderà alle 6.30, a seguire vari speciali di Tg1 e Tg2 con aggiornamenti in tempo reale e i risultati nei singoli Stati. Su Rai 3 tre edizioni speciali del Tg3 a partire dalla mezzanotte. Ininterrotto il flusso informativo di RaiNews24 e RaiNews.it. Spazio anche su RaiRadio 1 e i Gr.

Sulle reti Mediaset comincia stasera Bianca Berlinguer su Rete4 con «È sempre Cartabianca» che si allunga fino alle 6 di domani mattina. Si prosegue con Speciale Tg5 «Usa 2024 La scelta americana» condotto da Cesara Buonamici su Canale 5. Poi si ripassa su Rete4 dalle 14 con «Speciale-The President» con Giuseppe Brindisi e alla sera «Fuori dal coro» con Mario Giordano che darà gli ultimi aggiornamenti.

Su La7 non può mancare la maratona Mentana, ma essendoci in onda Giovanni Floris, il direttore del TgLa7 aprirà delle finestre all'interno di «diMartedì» e poi, dalle 00,25 fino alle 9,40 del mattino diretta ininterrotta. Su SkyTg 24 una lunghissima maratona elettorale che partirà dalle 23 di stasera fino alle 19.50 di domani con in più, rispetto alle altre reti, l'elaborazione dei dati in realtà aumentata.